Відео від нібито бійців Сил оборони: у ЦПД назвали компанію, яка поширює фейки про ЗСУ на замовлення міноборони рф
Київ • УНН
Російські пропагандисти за завданням міноборони рф випускають підроблені відеоролики, нібито зняті українськими військовими на передовій, з метою поширення дезінформації та дискредитації України.
Російські пропагандисти за вказівкою міноборони рф знімають безліч фейкових нібито від Сил оборони України про ситуацію на передовій. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео - зі росії і пов’язані з міністерством оборони та головним розвідувальним управлінням рф
До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія "Крылья", яка пов‘язана з російським міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до "новоросія тб", а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з гру рф
росія прагне використати українських біженців у Європі для пропаганди - Центр протидії дезінформації31.05.24, 17:30 • 23575 переглядiв
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У ЦПД нагадують, що раніше аналітики попереджали про поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.
Окрім того, зафіксовані фейкові відеозаписи, що дискредитують мобілізацію та роботу ТЦК.
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Нагадаємо
Центр протидії дезінформації попередив, що російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку до мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні, прагнучи посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.