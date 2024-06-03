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Пропагандисти рф поширюють дезінформацію про підготовку в Україні мобілізації жінок - ЦПД

Пропагандисти рф поширюють дезінформацію про підготовку в Україні мобілізації жінок - ЦПД

Київ • УНН

 • 18693 перегляди

російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку до мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні, прагнучи посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.

Ворог продовжує поширювати дезінформаційні та маніпулятивні повідомлення про підготовку в Україні мобілізації жінок та зниження віку мобілізації. Про це заявив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Пропагандистські ресурси рф активно поширюють інтерв’ю одного з українських військових щодо можливості зниження віку мобілізації до 23 років та поширення мобілізації на жінок. При цьому ru-пропаганда маніпулює інформацією, видаючи особисті думки окремої людини за позицію Української держави,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у такий спосіб кремль намагається сіяти з-поміж українців панічні настрої, провокувати розкол всередині українського суспільства та налаштовувати цивільних проти військових.

Наразі мобілізація жінок в Україні не планується. Мобілізаційний вік починається з 25 років. Намірів понижувати його немає,

- зауважили у ЦПД.

Нагадаємо

росія посилює дезінформаційну кампанію з метою дестабілізації України, просуваючи наративи про "нелегітимність" української влади та дискредитуючи мобілізаційні зусилля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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