Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

Враг продолжает распространять дезинформационные и манипулятивные сообщения о подготовке в Украине мобилизации женщин и снижении возраста мобилизации. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Пропагандистские ресурсы рф активно распространяют интервью одного из украинских военных о возможности снижения возраста мобилизации до 23 лет и распространения мобилизации на женщин. При этом ru-пропаганда манипулирует информацией, выдавая личные мнения отдельного человека за позицию украинского государства, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом кремль пытается сеять среди украинцев панические настроения, провоцировать раскол внутри украинского общества и настраивать гражданских против военных.

Сейчас мобилизация женщин в Украине не планируется. Мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Намерений понижать его нет, - подчеркнули в ЦПД.

Напомним

россия усиливает ДОУ информационную кампанию с целью дестабилизации Украины, продвигая нарративы о "нелегитимности" украинской власти и дискредитируя мобилизационные усилия.