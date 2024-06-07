Мінкульт запустив для українців "калькулятор фейків": як працює програма
Київ • УНН
Україна запускає інноваційний інструмент "калькулятор фейків", який допоможе громадянам відрізняти реальні новини від фейкових в рамках зусиль по боротьбі з дезінформацією та підвищенню медіаграмотності.
В Україні розбили інноваційний інструмент "Калькулятор фейків", який допоможе відрізняти фейки від правдивих новин. Про це заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.
Деталі
Асоціація інноваційної та цифрової освіти та Детектор медіа, за сприяння МКІП і Національного демократичного інституту (NDI) розробили інноваційний інструмент "Калькулятор фейків", який дозволяє будь-якому українцю, швидко з’ясувати щодо новин, які їх цікавлять – правдиві вони або фейкові
За словами т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, "Україна бореться з ворогом як на військовому, так і на інформаційному фронті, тому вкрай важливо, щоб всі без винятку українці мали належний рівень медіаграмотності".
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У Мінкульті підкреслюють, що "Калькулятор фейків" працює 24/7 безплатно та без реєстрації, адже ним зможуть також користуватись українці, які проживають на тимчасово захоплених росіянами територіях.
Для користування інструментом необхідно зайти на сайт і натиснути кнопку "Розпочати". Потім обрати відповіді на п’ять питань (основні ознаки "фейковості інформаційного повідомлення), які вбудовані у сайт.
Після відповідей система автоматично визначить, це новина правдива чи фейк.
Весь процес займає всього декілька хвилин
Доповнення
Зазначається, що інструмент розроблений у рамках всеукраїнського проєкту "Інформаційна безпека", який, окрім "Калькулятора фейків", містить:
- мультимедійний освітній курс підвищення кваліфікації у міжнародному форматі SCORM «Медіаграмотність», який вже є у вільному доступі для всіх українців,
- вебінари з медіаграмотності для окремих цільових аудиторій (освітяни, молодь, журналісти, державні службовці, представники громадських організацій та українці, які проживають за кордоном),
- тренінги для найактивніших учасників проєкту, які пройдуть у Києві, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку впродовж літа.
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Таким чином, користувачі через деякий проміжок часу використання цього порталу вже зможуть самостійно легко та точно відрізняти правду від фейків. Ми чекаємо, що вже найближчим часом ним скористаються понад 100 000 осіб
Нагадаємо
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що російські хакери поширюють діпфейки і дезінформацію про Олімпійські Ігри у Парижі. Так, група Storm-1679 за допомогою ШІ створила повнометражний фільм під назвою "Падіння Олімпійських ігор", у якому використали діпфейк Тома Круза.