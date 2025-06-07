Министр обороны Франции анонсировал совместное производство БПЛА в Украине

Французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием (МСП) Франции запустит производство беспилотников в Украине. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

Мы начнем совершенно новое партнерство, где крупная компания, производящая французские автомобили - я не называю название, потому что это зависит от нее, чтобы объявить об этом - объединится с французским оборонным МСП, чтобы вооружить производственные линии в Украине, чтобы иметь возможность производить беспилотники - отметил Лекорню.

По его словам, эти дроны будут изготавливать для Вооруженных сил Украины, но они также могут использоваться французской армией.

Мы также пойдем на пользу нашим собственным армиям…, чтобы постоянно иметь тактическую, оперативную подготовку, которая придерживается реальности" конфликта в Украине - добавил Лекорню.

Министр подчеркнул, что украинцы имеют значительный опыт в сфере беспилотников: "Украинцы лучше нас в способности представлять дроны и особенно развивать доктрину, которая идет вокруг этого".

Напомним

Накануне министры обороны Украины и Франции обсудили участие французских компаний в производстве дронов и ПВО для ВСУ. Кроме того, Умеров обсудил совместные проекты в области обороны с министершей обороны Испании.

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