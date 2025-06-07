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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Французька компанія з виробництва автомобілів об'єднається з оборонним МСП для виробництва дронів в Україні. Їх виготовлятимуть для ЗСУ та французької армії.

Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством (МСП) Франції запустить виробництво безпілотників в Україні. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в ефірі телеканалу LCI, повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

Ми почнемо абсолютно нове партнерство, де велика компанія, що виробляє французькі автомобілі - я не даю назву, тому що це залежить від неї, щоб оголосити про це - об'єднається з французьким оборонним МСП, щоб озброїти виробничі лінії в Україні, щоб мати можливість виробляти безпілотники

- зазначив Лекорню.

За його словами, ці дрони виготовлятимуть для Збройних сил України, але вони також можуть використовуватись французькою армією.

Ми також підемо на користь нашим власним арміям…, щоб постійно мати тактичну, оперативну підготовку, яка дотримується реальності" конфлікту в Україні

- додав Лекорню.

Міністр наголосив, що українці мають значний досвід у сфері безпілотників: "Українці кращі за нас у здатності уявляти дрони і особливо розвивати доктрину, яка йде навколо цього".

Нагадаємо

Напередодні міністри оборони України та Франції обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів та ППО для ЗСУ. Крім того, Умєров обговорив спільні проєкти у галузі оборони з міністеркою оборони Іспанії.

Міноборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки07.06.25, 01:35 • 766 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаЕкономікаПолітика
Себастьян Лекорню
Збройні сили України
Франція
Україна
Tesla
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