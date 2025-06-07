Міноборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 14212 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 48610 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 43847 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Ексклюзив
6 червня, 13:00 • 104757 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

6 червня, 07:51 • 88763 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 98043 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 134443 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 166105 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 120678 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 101293 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
73%
750мм
Популярнi новини

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 49092 перегляди

Окупанти розбирають захоплений український десантник "Костянтин Ольшанський" на запчастини - партизани

6 червня, 16:17 • 9176 перегляди

У Харкові лунають вибухи: місто атакують ракетами

6 червня, 16:59 • 14183 перегляди

У Харкові, попередньо, зафіксовано прильоти ворожих ракет - ОВА

6 червня, 17:15 • 8064 перегляди

ДСНС призупинила на ніч аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва

6 червня, 17:52 • 6308 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 49094 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 53101 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 98163 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 104757 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

6 червня, 11:45 • 132422 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 48610 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 102886 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 146515 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 108635 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 149147 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Міноборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Оновлений сервіс "Вікно для виробників ОВТ" спрощує кодифікацію продукції. Українські зброярі можуть подати заявку онлайн та отримати роз'яснення щодо кодифікації.

Міноборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки

Міністерство оборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки - "Вікно для виробників ОВТ". Платформа стала ще зручнішою для підприємств, які готують продукцію до кодифікації. Про це інфомує УНН з посиланням на українське оборонне відомство.

Деталі

На цьому онлайн-ресурсі українські зброярі можуть ознайомитися з покроковими алгоритмами підготовки своєї продукції до кодифікації. 

Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів.Окремо надані роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів

- повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Зазначається, що виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння безпосередньо на сайті Міноборони - "Вікні для виробників ОВТ".

Для цього потрібно: натиснути кнопку "надіслати заявку", заповнити електронну форму та додати необхідні документи.

Про статус розгляду документів заявник отримає сповіщення на електронну пошту

Нагадаємо

Українські підприємства ОПК у 2025 році зможуть виготовити до 10 млн дронів за умови держзамовлень. Уряд запровадив програми фінпідтримки, пільгового кредитування та грантів.

Україна домовляється з Францією та Іспанією про спільне виробництво дронів та систем ППО - Умєров05.06.25, 19:40 • 3112 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9