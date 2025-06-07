Міноборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки
Київ • УНН
Оновлений сервіс "Вікно для виробників ОВТ" спрощує кодифікацію продукції. Українські зброярі можуть подати заявку онлайн та отримати роз'яснення щодо кодифікації.
Міністерство оборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки - "Вікно для виробників ОВТ". Платформа стала ще зручнішою для підприємств, які готують продукцію до кодифікації. Про це інфомує УНН з посиланням на українське оборонне відомство.
Деталі
На цьому онлайн-ресурсі українські зброярі можуть ознайомитися з покроковими алгоритмами підготовки своєї продукції до кодифікації.
Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів.Окремо надані роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів
Зазначається, що виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння безпосередньо на сайті Міноборони - "Вікні для виробників ОВТ".
Для цього потрібно: натиснути кнопку "надіслати заявку", заповнити електронну форму та додати необхідні документи.
Про статус розгляду документів заявник отримає сповіщення на електронну пошту
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