Міноборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки

Міністерство оборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки - "Вікно для виробників ОВТ". Платформа стала ще зручнішою для підприємств, які готують продукцію до кодифікації. Про це інфомує УНН з посиланням на українське оборонне відомство.

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На цьому онлайн-ресурсі українські зброярі можуть ознайомитися з покроковими алгоритмами підготовки своєї продукції до кодифікації.

Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів.Окремо надані роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів - повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Зазначається, що виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння безпосередньо на сайті Міноборони - "Вікні для виробників ОВТ".

Для цього потрібно: натиснути кнопку "надіслати заявку", заповнити електронну форму та додати необхідні документи.

Про статус розгляду документів заявник отримає сповіщення на електронну пошту

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