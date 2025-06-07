Минобороны Украины обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации
Эксклюзив
18:07 • 13989 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 47924 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 43566 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 104375 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 88505 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 97951 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 134363 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 166090 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 120670 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 101289 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.1м/с
79%
750мм
Популярные новости

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 52738 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 48692 просмотра

Оккупанты разбирают захваченный украинский десантник "Константин Ольшанский" на запчасти - партизаны

6 июня, 16:17 • 8732 просмотра

В Харькове раздаются взрывы: город атакуют ракетами

6 июня, 16:59 • 13962 просмотра

В Харькове, предварительно, зафиксированы прилеты вражеских ракет - ОВА

6 июня, 17:15 • 7642 просмотра
публикации

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 48779 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 52801 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 98042 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 104370 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 11:45 • 132302 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 47924 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 102832 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 146472 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 108593 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 149104 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Минобороны Украины обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Обновленный сервис "Окно для производителей ВВТ" упрощает кодификацию продукции. Украинские оружейники могут подать заявку онлайн и получить разъяснения по кодификации.

Минобороны Украины обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники

Министерство обороны Украины обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники - "Окно для производителей ОВТ". Платформа стала еще удобнее для предприятий, которые готовят продукцию к кодификации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

Детали

На этом онлайн-ресурсе украинские оружейники могут ознакомиться с пошаговыми алгоритмами подготовки своей продукции к кодификации. 

Также доступны для загрузки типовые формы необходимых документов. Отдельно предоставлены разъяснения по кодификации беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов

- сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Отмечается, что производитель может подать заявку на кодификацию нового образца вооружения непосредственно на сайте Минобороны - "Окне для производителей ОВТ".

Для этого нужно: нажать кнопку "отправить заявку", заполнить электронную форму и добавить необходимые документы.

О статусе рассмотрения документов заявитель получит уведомление на электронную почту

Напомним

Украинские предприятия ОПК в 2025 году смогут изготовить до 10 млн дронов при условии госзаказов. Правительство ввело программы финподдержки, льготного кредитования и грантов.

Украина договаривается с Францией и Испанией о совместном производстве дронов и систем ПВО - Умеров05.06.25, 19:40 • 3112 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9