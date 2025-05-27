Министр госбезопасности КНДР отправился в россию для участия во встрече спецслужб - Reuters
Киев • УНН
Ри Чхан Дэ покинул Пхеньян для участия во встрече высокого уровня служб безопасности в россии. На встрече также будет присутствовать сергей шойгу и представители Ирана и ОАЭ.
Министр государственной безопасности Северной Кореи Ри Чхан Дэ примет участие во встрече высокого уровня служб безопасности в россии.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации, Ри Чхан Дэ в понедельник покинул Пхеньян, чтобы принять участие во встрече высших должностных лиц службы безопасности россии. В то же время, российские СМИ сообщили, что главный помощник президента владимира путина по вопросам безопасности сергей шойгу примет участие во встрече, на которой будут присутствовать представители служб безопасности из таких стран, как Северная Корея, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что участие КНДР в войне россии против Украины является "законным" и "обоснованным", назвав это проявлением суверенного права на поддержку "братского народа".