Міністр держбезпеки КНДР вирушив до росії для участі у зустрічі спецслужб - Reuters
Київ • УНН
Рі Чхан Де покинув Пхеньян для участі у зустрічі високого рівня служб безпеки в росії. На зустрічі також буде присутній сергій шойгу та представники Ірану і ОАЕ.
Міністр державної безпеки Північної Кореї Рі Чхан Де візьме участь у зустрічі високого рівня служб безпеки в росії.
Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За інформацією, Рі Чхан Де в понеділок залишив Пхеньян, щоб взяти участь у зустрічі вищих посадових осіб служби безпеки росії. Водночас, російські ЗМІ повідомили, що головний помічник президента володимира путіна з питань безпеки сергій шойгу візьме участь у зустрічі, на якій будуть присутні представники служб безпеки з таких країн, як Північна Корея, Іран і Об'єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо
Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв, що участь КНДР у війні росії проти України є "законною" та "обгрунтованою", назвавши це виявом суверенного права на підтримку "братнього народу".