Министр финансов Украины встретился с представителями правительства и Белого дома США: говорили о госбюджете и использовании активов рф

15 апреля делегация Минфина начала рабочий визит на Весеннее собрание МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне встречами с представителями правительства и Белого дома Соединенных Штатов. На заседаниях обсудили потребности госбюджета в 2024 году и использование российских активов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минфин.

Детали

В частности, делегация Минфина встретилась с заместителем министра финансов США по международным делам Джеем Шамбо. Стороны обсудили обеспечение потребностей государственного бюджета Украины в 2024 году.

С 24 февраля 2022 года общий объем бюджетной помощи Соединенных Штатов достигает около 23 млрд долларов США. Привлеченные средства стали весомым вкладом в стабильность финансовой системы нашей страны. Сейчас приоритетом является обеспечение Вооруженных сил необходимыми ресурсами для успешного противостояния агрессору, одновременно предоставляя гражданам Украины первоочередные социальные и гуманитарные услуги. Сохранение помощи от США является критически важным. Мы рассчитываем, что Конгресс Соединенных Штатов как можно скорее примет соответствующее решение об утверждении пакета помощи Украине на 2024 год - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также делегация Минфина встретилась с заместителем советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далипом Сингхом, с которым обсудили обеспечение бюджетных потребностей в текущем году. Марченко отметил, что около половины расходов в 2024 году направляются на сектор безопасности и обороны.

"Учитывая растущую потребность в финансировании обороны, что осуществляется исключительно за счет внутренних ресурсов, привлечение внешнего финансирования на социальные и гуманитарные бюджетные расходы является решающим. Потребность в 2024 году составляет 37,2 млрд долларов США, из которых уже привлечено 10,2 млрд долларов США", - заявил Марченко.

Также, как сообщается, были обсуждены меры, принятые правительством Украины, которые позволили дополнительно мобилизовать 5,4 млрд долларов США в первом квартале 2024 года и активизацию внутреннего рынка заимствований. В текущем году благодаря выпуску ОВГЗ в госбюджет удалось привлечь 3,5 млрд долларов США.

Стороны отметили, что россия должна нести ответственность за совершенные ею преступления и одним из путей является использование конфискованных активов в пользу Украины, в частности на первоочередные социальные, военные нужды и дальнейшее восстановление. В качестве возможных механизмов было отмечено направление прибыли от продажи конфискованных активов на нужды Украины.

Как определяется, с начала полномасштабного вторжения страны-партнеры заморозили суверенные активы рф на общую сумму около 280 млрд долларов США.

Также состоялась встреча с заместителем государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе В. Фернандесом.

Ключевыми темами для обсуждения стали потребности Украины в быстром восстановлении, прежде всего энергетического сектора и объектов критической инфраструктуры.

В условиях постоянных ракетных угроз для стабильной работы энергетики, помощь партнеров является ключевой. Кроме обеспечения защиты воздушного пространства, необходимо своевременно устранить уже существующие последствия российского террора вовремя восстановив критически важные объекты. Правительство Украины активно работает с донорами для привлечения необходимой помощи на реализацию проектов по восстановлению и реконструкции - сказал Марченко.

Также министр финансов отметил важность усиления ограничительных мер и санкций против рф.

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов