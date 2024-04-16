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Министр финансов Украины встретился с представителями правительства и Белого дома США: говорили о госбюджете и использовании активов рф
Министр финансов Украины встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить потребности государственного бюджета Украины на 2024 год, которые оцениваются в 37,2 млрд долларов, использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощь в восстановлении критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.
В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк
Сейчас в Черном и Азовском морях не дежурят российские военные корабли, но это не уменьшает уровень угрозы ракетных ударов по территории Украины.
В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА
В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.
Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА
Во время ночной воздушной тревоги над Уманским районом Черкасской области украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "Шахед", жертв и разрушений не зафиксировано.
Шольц в Пекине обсудит с Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего официального визита в Китай заявил, что обсудит с президентом Си Цзиньпином возможность содействия "справедливому миру" в Украине.
В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" задержали 14 человек, один правоохранитель пострадал
В Тбилиси во время митинга против предложенного грузинским парламентом закона об "иностранных агентах" были задержаны 14 человек, а один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.
На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк
За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.
Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"
Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на передовой 14 апреля 2024 года, когда российские войска противовоздушной обороны праздновали свой профессиональный праздник.
Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 UAH/USD, девальвировав ее на 18 копеек.
Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд
Дело народного депутата Украины Андрея Николаенко о смертельном ДТП в Житомирской области, где он на скорости сбил насмерть 18-летнего пешехода, передано в суд.