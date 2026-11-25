Минфин США расследует кибератаку на свои системы - ABC News
Киев • УНН
FinCEN расследует несанкционированный доступ и временно отключил часть систем. BSA E-Filing работает, но отдельные услуги недоступны.
Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США проводит расследование недавнего несанкционированного доступа к некоторым своим системам. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
В качестве превентивной меры FinCEN отключил некоторые системы. Веб-сайт BSA E-Filing продолжает работать, однако некоторые услуги могут быть временно недоступны
ABC News обратилось к департаменту за комментарием, но ответа пока нет.
Дополнительно
УНН ранее сообщал, что несекретная система ЦРУ была взломана в результате кибератаки. Взлом коснулся системы, обрабатывающей разведывательную информацию из открытых источников, что включает сбор и анализ общедоступных данных из таких источников, как интернет, коммерческие спутники и частные брокеры данных.
Напомним
Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует предполагаемый взлом Национального центра криминальной информации (NCIC). Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы.