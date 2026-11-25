Студенти, вибори та гроші за голови: колишній підрядник розповів, як нинішній директор НАБУ Кривонос організовував підкуп виборців

Студенти, вибори та гроші за голови: колишній підрядник розповів, як нинішній директор НАБУ Кривонос організовував підкуп виборців

Студенти, вибори та гроші за голови: колишній підрядник розповів, як нинішній директор НАБУ Кривонос організовував підкуп виборців

Студенти, вибори та гроші за голови: колишній підрядник розповів, як нинішній директор НАБУ Кривонос організовував підкуп виборців

"Шлагбаум" у спадок: яку систему державних призначень у сфері сертифікації транспорту отримав новий міністр інфраструктури

"Шлагбаум" у спадок: яку систему державних призначень у сфері сертифікації транспорту отримав новий міністр інфраструктури

"Шлагбаум" у спадок: яку систему державних призначень у сфері сертифікації транспорту отримав новий міністр інфраструктури

"Шлагбаум" у спадок: яку систему державних призначень у сфері сертифікації транспорту отримав новий міністр інфраструктури