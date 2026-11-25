Мінфін США розслідує кібератаку на свої системи - ABC News
Київ • УНН
FinCEN розслідує несанкціонований доступ і тимчасово відключило частину систем. BSA E-Filing працює, але окремі послуги недоступні.
Департамент по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США проводить розслідування щодо нещодавнього несанкціонованого доступу до деяких своїх систем. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.
Деталі
В якості превентивного заходу FinCEN відключило деякі системи. Веб-сайт BSA E-Filing продовжує працювати, однак деякі послуги можуть бути тимчасово недоступними
ABC News звернулося до департаменту за коментарем, але відповіді наразі нема.
Додатково
УНН раніше повідомляв, що несекретна система ЦРУ була зламана в результаті кібератаки. Злам торкнувся системи, що обробляє розвідувальну інформацію з відкритих джерел, що включає збирання та аналіз загальнодоступних даних з таких джерел, як інтернет, комерційні супутники та приватні брокери даних.
Нагадаємо
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) розслідує ймовірний злам Національного центру кримінальної інформації (NCIC). Це вже другий подібний інцидент за останні місяці.