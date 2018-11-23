Минфин ожидает скорейшего решения МВФ о выделении транша
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство финансов Украины рассчитывает, что Совет директоров Международного валютного фонда как можно быстрее примет решение о выделении очередного транша Украине. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
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"Сейчас идет процесс пересмотра, который следует после постановления непосредственно тарифов. Мы сейчас активно общаются с МВФ о, надеюсь, скорейшем выходе на Совет директоров", - сказала она.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.