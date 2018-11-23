Минфин ожидает скорейшего решения МВФ о выделении транша

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97623 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141303 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138469 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133305 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126890 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166018 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117979 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин ожидает скорейшего решения МВФ о выделении транша

Минфин ожидает скорейшего решения МВФ о выделении транша

Киев  •  УНН

 • 5966 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство финансов Украины рассчитывает, что Совет директоров Международного валютного фонда как можно быстрее примет решение о выделении очередного транша Украине. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

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"Сейчас идет процесс пересмотра, который следует после постановления непосредственно тарифов. Мы сейчас активно общаются с МВФ о, надеюсь, скорейшем выходе на Совет директоров", - сказала она.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

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