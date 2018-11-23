Мінфін очікує якнайшвидшого рішення МВФ про виділення траншу

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"Зараз триває процес перегляду, який слідує за постановою безпосередньо тарифів. Ми зараз активно комунікуємо з МВФ щодо, сподіваюся, якнайшвидшого виходу на Раду директорів", - сказала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.