Мінфін очікує якнайшвидшого рішення МВФ про виділення траншу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство фінансів України розраховує, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду якнайшвидше ухвалить рішення про виділення чергового траншу Україні. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
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"Зараз триває процес перегляду, який слідує за постановою безпосередньо тарифів. Ми зараз активно комунікуємо з МВФ щодо, сподіваюся, якнайшвидшого виходу на Раду директорів", - сказала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.
Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.