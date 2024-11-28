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Миллионная афера: раскрыта масштабная мошенническая схема по закупке военной формы

Миллионная афера: раскрыта масштабная мошенническая схема по закупке военной формы

Киев  •  УНН

 • 4441 просмотра

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Замминистра обороны и экс-нардепа уличены в масштабной афере по закупке военной формы через турецкую компанию. Разница в 10 миллионов долларов между реальной и завышенной стоимостью осела в карманах организаторов схемы.

На хищении более чем  чем 10 миллионов долларов при закупке формы для армии разоблачены замминистра обороны и экс-нардепа. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Правоохранители разоблачили экс-советника из Минобороны и нардепа на масштабной афере по закупке военной формы в 2022 году

Как стало известно УНН из собственных источников речь о помощнике экс замминистра обороны романе Балыкине и Игоре Франчуке.

Детали в соответствии с информацией следствия

Отмечается, что организовал схему иностранец-мошенник международного масштаба, который неоднократно привлекать к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. Он подобрал текстильный холдинг в Турции  и обещал содействовать в получении крупного оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками.

Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления более миллиона комплектов военной формы будет стоить 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов.

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Посредник заключил с Министерством обороны Украины пять сделок по завышенным ценам на сумму более 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом.

Более 10 миллионов долларов разницы должны были "лечь" в карманы посредника, советника экс заместителя министра Минобороны и бывшего нардепа, который лоббировал заключение этих контрактов.

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Мошенник отправил турецкой стороне 10 миллионов долларов в качестве задатка. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за проделанную работу. Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции установили, что в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства по своему усмотрению.

На Киевщине инженера-землеустроителя обвиняют в мошенничестве с землей на миллион гривен8 окт. 2024, 23:34 • 18982 просмотра

По имеющейся информации установлено, что полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

Полицейские провели 38 санкционированных обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить советнику экс-заместителя министра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Разворовали на закупки, обналичили и приобрели элитные вещи: разоблачены махинации с топливной древесиной21 нояб. 2024, 08:59 • 15876 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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