На Киевщине инженера-землеустроителя обвиняют в мошенничестве с землей на миллион гривен
Киев • УНН
36-летний киевлянин незаконно завладел земельным участком стоимостью около миллиона гривен, подделав документы. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества за махинации с коммунальной землей.
Следователи Киевщины направили в суд дело в отношении 36-летнего инженера-землеустроителя за завладение землей на миллион гривен. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.
Детали
По информации, мужчине грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
По данным правоохранителей, киевлянин воспользовался поддельными документами, чтобы получить землю, которую сначала оформил на подставное лицо. Злоумышленник подделал решение сельского совета о передаче земельного участка из коммунальной в частную собственность, а также изменил его целевое назначение. После этого участок был продан другому гражданину, который не был осведомлен о нарушении.
Сумма нанесенного ущерба общине составляет около миллиона гривен.
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