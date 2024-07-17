Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении директору компании, который подделал данные и завладел 33 миллионами гривен, экспортируя воду вместо обещанных биоудобрений. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) объявило о подозрении директору компании, который, по предварительным данным, завладел более 33 миллионами гривен из бюджета страны. По результатам расследования, директор фирмы подписал договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, однако вместо обещанного товара в емкостях была обнаружена вода.

Экспертизы, проведенные в ходе досудебного расследования, подтвердили этот факт. Кроме того, установлено, что компания подала ложные данные относительно поставленных товаров, что служило основанием для заявлений на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 33,6 миллиона гривен.

На данный момент директору компании было объявлено о подозрении по частям 5 статьи 191 (мошенничество) и 1 статьи 366 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Суд применил к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

Одновременно директору завода-производителя биоудобрений, с которым был заключен совместный договор, тоже составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурант находится за границей, детективы осуществляют необходимые меры для вручения ему уведомления о подозрении в рамках международного сотрудничества.

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