На Київщині інженера-землевпорядника обвинувачують у шахрайстві з землею на мільйон гривень
Київ • УНН
36-річний киянин незаконно заволодів земельною ділянкою вартістю близько мільйона гривень, підробивши документи. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за махінації з комунальною землею.
Слідчі Київщини скерували до суду справу щодо 36-річного інженера-землевпорядника за заволодіння землею на мільйон гривень. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
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За інформацією, чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
За даними правоохоронців, киянин скористався підробленими документами, щоб отримати землю, яку спочатку оформив на підставну особу. Зловмисник підробив рішення сільської ради про передачу земельної ділянки із комунальної у приватну власність, а також змінив її цільове призначення. Після цього ділянка була продана іншому громадянину, який не був обізнаний про порушення.
Сума завданих збитків громаді становить близько мільйона гривень.
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