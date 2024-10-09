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На Київщині інженера-землевпорядника обвинувачують у шахрайстві з землею на мільйон гривень

На Київщині інженера-землевпорядника обвинувачують у шахрайстві з землею на мільйон гривень

Київ • УНН

 • 19181 перегляди

36-річний киянин незаконно заволодів земельною ділянкою вартістю близько мільйона гривень, підробивши документи. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за махінації з комунальною землею.

Слідчі Київщини скерували до суду справу щодо 36-річного інженера-землевпорядника за заволодіння землею на мільйон гривень. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.

Деталі

За інформацією, чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, киянин скористався підробленими документами, щоб отримати землю, яку спочатку оформив на підставну особу. Зловмисник підробив рішення сільської ради про передачу земельної ділянки із комунальної у приватну власність, а також змінив її цільове призначення. Після цього ділянка була продана іншому громадянину, який не був обізнаний про порушення.

Сума завданих збитків громаді становить близько мільйона гривень.

Повідомило про підозру директора компанії, який заволодів 33 млн грн з бюджету, експортуючи воду замість добрив17.07.24, 01:56 • 28631 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКримінал та НПКиївщина
kyivКиїв

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