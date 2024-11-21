Разворовали на закупки, обналичили и приобрели элитные вещи: разоблачены махинации с топливной древесиной

ukenru
Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
08:36 • 19432 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 103970 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 112902 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 139900 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 144548 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 114999 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 147393 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 167805 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125849 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 136302 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 116726 просмотра
Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

 • 78742 просмотра
Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

 • 94315 просмотра
Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

 • 63932 просмотра
Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

 • 101807 просмотра
В Днепре произошли взрывы

В Днепре произошли взрывы

 • 100320 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

08:08 • 42588 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 139906 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 121886 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 144554 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 147399 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

08:28 • 15803 просмотра
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 73932 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 74011 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

 • 81463 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 104106 просмотра
Актуальное
Разворовали на закупки, обналичили и приобрели элитные вещи: разоблачены махинации с топливной древесиной

Разворовали на закупки, обналичили и приобрели элитные вещи: разоблачены махинации с топливной древесиной

Киев  •  УНН

 • 2766 просмотра

Read in English

Четырем предпринимателям объявлено подозрение в отмывании средств при закупке топливной древесины для армии. Злоумышленники завысили цены на дрова и приобрели элитные авто и драгоценности на похищенные средства.

На приобретении древесины для нужд ВСУ, фигуранты «отмыли» более 5 млн грн, создав схему с фиктивными данными. Пишет УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Детали

Правоохранители разоблачили мошенничество при приобретении топливной древесины для нужд ВСУ. Четырем предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение января-февраля 2024 года для нужд ВСУ были приобретены дрова, однако в официальных документах указали фиктивные данные по их стоимости. Разница в цене составляла более 5 млн грн.

Image

Полученные преступным способом средства предприниматели вывели в наличные и распределили между всеми участниками сделки. Некоторые из них приобрели элитные авто и ценные вещи.

Приобрел генераторы по заведомо завышенным ценам: подозревается директор департамента Днепровского горсовета18 нояб. 2024, 11:30 • 15895 просмотров

Кроме четырех фигурантов, ранее по этому делу подозрения объявили еще двум служащим госучреждений ВСУ по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Image

Также на активы всех подозреваемых общей стоимостью 26 млн грн наложен арест. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним,

УНН передавал, что экс-руководителя оборонного предприятия и девять сообщников заподозрили в хищении 36 млн грн на оборудовании для самолетов.

Новая волна мошенничества в Украине: злоумышленники вымогают деньги у родственников пленных и пропавших без вести10 нояб. 2024, 13:23 • 43346 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина