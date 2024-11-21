Разворовали на закупки, обналичили и приобрели элитные вещи: разоблачены махинации с топливной древесиной
Киев • УНН
Четырем предпринимателям объявлено подозрение в отмывании средств при закупке топливной древесины для армии. Злоумышленники завысили цены на дрова и приобрели элитные авто и драгоценности на похищенные средства.
На приобретении древесины для нужд ВСУ, фигуранты «отмыли» более 5 млн грн, создав схему с фиктивными данными. Пишет УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Детали
Правоохранители разоблачили мошенничество при приобретении топливной древесины для нужд ВСУ. Четырем предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, в течение января-февраля 2024 года для нужд ВСУ были приобретены дрова, однако в официальных документах указали фиктивные данные по их стоимости. Разница в цене составляла более 5 млн грн.
Полученные преступным способом средства предприниматели вывели в наличные и распределили между всеми участниками сделки. Некоторые из них приобрели элитные авто и ценные вещи.
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Кроме четырех фигурантов, ранее по этому делу подозрения объявили еще двум служащим госучреждений ВСУ по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Также на активы всех подозреваемых общей стоимостью 26 млн грн наложен арест. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним,
УНН передавал, что экс-руководителя оборонного предприятия и девять сообщников заподозрили в хищении 36 млн грн на оборудовании для самолетов.
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