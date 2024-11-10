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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая волна мошенничества в Украине: злоумышленники вымогают деньги у родственников пленных и пропавших без вести

Киев  •  УНН

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Координационный штаб призывает обращаться только в официальные государственные органы и не публиковать личные данные в соцсетях.

Мошенники используют информацию о близких лицах, пропавших без вести или находящихся в плену, чтобы вводить родственников в заблуждение и требовать деньги. Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, пишет УНН.

Мошенники устанавливают контакт с семьями через мессенджеры, уверяя, что владеют ценной информацией об их близких. Втершись в доверие, начинают требовать финансовое вознаграждение.

Координационный штаб передает информацию о таких случаях в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и киберполицию для дальнейшего расследования.

Родственников же пленных и пропавших без вести военных призывают избегать публикации личных данных в соцсетях и обращаться только в официальные государственные органы - Координационный штаб, Объединенный центр при СБУ и Национальное информационное бюро.

Дополнительно

Организации и учреждения, занимающиеся поиском пропавших без вести и обменом военнопленных:

  1. Национальное информационное бюроДля обращений относительно военнопленных или военных, местонахождение которых неизвестно, : горячая линия круглосуточно - 1648; +38 044 287 81 65 (звонки из-за рубежа); электронная почта: [email protected].
  2. Колл-центр по розыску пропавших без вести лиц при Уполномоченном по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах: 0 800 339 247 - с понедельника по пятницу с 9:00-18:00; 095 896 0421 - в выходные через Viber и Telegram; 099 792 0126 - телефон Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах; электронная почта для обращений: [email protected].
  3. Центральное агентство розыска Международного комитета Красного Креста: телефоны: +41 22 730 3600 или +380 800 300 155; электронная почта: [email protected].
  4. Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при Службе безопасности Украины: телефоны: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 (круглосуточно); электронная почта: [email protected].
  5. Горячая линия Министерства внутренних дел Украины для родственников погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих. Здесь можно оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь и разъяснения относительно прав родственников военнослужащих: телефон: +38 089 420 18 66.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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