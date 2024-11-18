Приобрел генераторы по заведомо завышенным ценам: подозревается директор департамента Днепровского горсовета
Киев • УНН
Чиновника подозревают в закупке генераторов по завышенным ценам для нужд военных. Его действия привели к потерям более 3,5 млн грн из местного бюджета.
Решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику, действия которого, по версии следствия, привели к потерям в более 3,5 млн грн украинского бюджета.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, директор одного из департаментов Днепровского городского совета, при закупке генераторов для нужд военных «умышленно не обеспечил надлежащее и эффективное использование бюджетных средств».
Приобрел оборудование по заведомо завышенным ценам. Закупка генераторов проводилась на выполнение «Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы» - объясняет Офис генпрокурора.
В результате противоправных действий подозреваемого местному бюджету нанесен более 3,5 млн грн убытков, сообщают следователи.
По факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 и ч. 5 ст. 191 УК Украины), по состоянию на сейчас, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Напомним,
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя украинского авиационного завода, обвиняемого в растрате более 36 млн грн за неоказанные услуги. Обвиняемый, вероятно, скрывается в России или на оккупированных украинских территориях.
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