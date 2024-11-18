Приобрел генераторы по заведомо завышенным ценам: подозревается директор департамента Днепровского горсовета

ukenru
Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 21212 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
10:16 • 108118 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 128223 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 133581 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 153845 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 167232 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 265008 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 186075 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 163161 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144792 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

 • 133955 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 148671 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 146050 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 161341 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 101101 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 161341 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 264997 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 188447 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 194181 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 199445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 71044 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 101126 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 146074 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 148694 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 111688 просмотра
Актуальное
Приобрел генераторы по заведомо завышенным ценам: подозревается директор департамента Днепровского горсовета

Приобрел генераторы по заведомо завышенным ценам: подозревается директор департамента Днепровского горсовета

Киев  •  УНН

 • 8159 просмотра

Read in English

Чиновника подозревают в закупке генераторов по завышенным ценам для нужд военных. Его действия привели к потерям более 3,5 млн грн из местного бюджета.

Решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику, действия которого, по версии следствия, привели к потерям в более 3,5 млн грн украинского бюджета.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, директор одного из департаментов Днепровского городского совета, при закупке генераторов для нужд военных «умышленно не обеспечил надлежащее и эффективное использование бюджетных средств».

Приобрел оборудование по заведомо завышенным ценам. Закупка генераторов проводилась на выполнение «Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы» - объясняет Офис генпрокурора.  

В результате противоправных действий подозреваемого местному бюджету нанесен более 3,5 млн грн убытков, сообщают следователи.

По факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 и ч. 5 ст. 191 УК Украины), по состоянию на сейчас, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним,

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя украинского авиационного завода, обвиняемого в растрате более 36 млн грн за неоказанные услуги. Обвиняемый, вероятно, скрывается в России или на оккупированных украинских территориях.

Депутат на Днепропетровщине похитил военного из-за солнечных электростанций18 нояб. 2024, 11:14 • 8392 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
dneprДнепр
ukrainaУкраина