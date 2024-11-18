Депутат на Днепропетровщине похитил военного из-за солнечных электростанций
Киев • УНН
Депутата местного совета подозревают в похищении и пытках военнослужащего, требуя $2,5 млн и переоформления фирмы. Конфликт возник из-за солнечных электростанций, приобретенных в 2021 году.
На Днепропетровщине депутату местного совета сообщили о подозрении в лишении свободы военнослужащего, требуя от него 2,5 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя депутату одного из местных советов Днепропетровщины сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему, и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)
Как рассказали в ОГП, в 2021 году подозреваемый захотел присоединиться к деятельности предпринимателя из Днепра, который занимался строительством солнечных электростанций, и закупил необходимое оборудование. Не оформив должным образом приобретенные электростанции и вероятно не получая прибыли от их деятельности, подозреваемый начал обвинять в этом предпринимателя и требовать у него деньги.
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Несмотря на то, что предприниматель мобилизовался в ряды ВСУ, в течение 2022-2024 годов подозреваемый неоднократно звонил потерпевшему с требованием вернуть деньги, которые тот якобы должен. При этом каждый раз менял сумму вымышленного долга.
В конце октября 2024 года на трассе вблизи села Спасское Днепропетровской области, подозреваемый вместе с сообщниками заблокировал автомобиль потерпевшего и, угрожая ему физической расправой, требовал передать 2,5 млн долларов США и переоформить фирму.
Получив отказ, подозреваемый вместе с сообщниками в течение 40 минут наносили удары потерпевшему. Затем мужчину насильно вывезли в здание, где около суток удерживали вопреки его воле, угрожая пытками и убийством. Впоследствии его отпустили для поиска денег
Правоохранители задержали депутата во время встречи с потерпевшим после очередной угрозы убийством в случае не передачи средств и корпоративных прав.
Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн. Не соглашаясь с таким решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу.