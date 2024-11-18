Депутат на Днепропетровщине похитил военного из-за солнечных электростанций

На Днепропетровщине депутату местного совета сообщили о подозрении в лишении свободы военнослужащего, требуя от него 2,5 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя депутату одного из местных советов Днепропетровщины сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему, и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)