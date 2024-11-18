Депутат на Днепропетровщине похитил военного из-за солнечных электростанций

ukenru
Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 20739 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
10:16 • 108007 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 128112 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 133471 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 153760 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 167186 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 264846 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 186071 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 163160 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144791 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

 • 133827 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 148497 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 145866 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 161074 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 100912 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 161074 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 264803 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 188294 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 194032 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 199298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 70669 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 100950 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 145900 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 148530 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 111663 просмотра
Актуальное
Депутат на Днепропетровщине похитил военного из-за солнечных электростанций

Депутат на Днепропетровщине похитил военного из-за солнечных электростанций

Киев  •  УНН

 • 7426 просмотра

Read in English

Депутата местного совета подозревают в похищении и пытках военнослужащего, требуя $2,5 млн и переоформления фирмы. Конфликт возник из-за солнечных электростанций, приобретенных в 2021 году.

На Днепропетровщине депутату местного совета сообщили о подозрении в лишении свободы военнослужащего, требуя от него 2,5 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя депутату одного из местных советов Днепропетровщины сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему, и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как рассказали в ОГП, в 2021 году подозреваемый захотел присоединиться к деятельности предпринимателя из Днепра, который занимался строительством солнечных электростанций, и закупил необходимое оборудование. Не оформив должным образом приобретенные электростанции и вероятно не получая прибыли от их деятельности, подозреваемый начал обвинять в этом предпринимателя и требовать у него деньги.

Налоговик с Днепропетровщины более двух лет делал вид, что служит в теробороне, и не появлялся на работе14 нояб. 2024, 07:59 • 13686 просмотров

Несмотря на то, что предприниматель мобилизовался в ряды ВСУ, в течение 2022-2024 годов подозреваемый неоднократно звонил потерпевшему с требованием вернуть деньги, которые тот якобы должен. При этом каждый раз менял сумму вымышленного долга.

В конце октября 2024 года на трассе вблизи села Спасское Днепропетровской области, подозреваемый вместе с сообщниками заблокировал автомобиль потерпевшего и, угрожая ему физической расправой, требовал передать 2,5 млн долларов США и переоформить фирму.

Получив отказ, подозреваемый вместе с сообщниками в течение 40 минут наносили удары потерпевшему. Затем мужчину насильно вывезли в здание, где около суток удерживали вопреки его воле, угрожая пытками и убийством. Впоследствии его отпустили для поиска денег

- рассказали в ОГП. 

Правоохранители задержали депутата во время встречи с потерпевшим после очередной угрозы убийством в случае не передачи средств и корпоративных прав.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн. Не соглашаясь с таким решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины