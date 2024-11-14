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Налоговик с Днепропетровщины более двух лет делал вид, что служит в теробороне, и не появлялся на работе

Киев  •  УНН

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Начальник управления налоговой на Житомирщине два года получал зарплату, имитируя службу в теробороне Днепра. За это время он незаконно получил 700 тысяч гривен, не выходя из дома.

Бывший чиновник налоговой службы Житомирщины два года незаконно получал среднемесячную зарплату. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, которое сообщило ему о подозрении, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что начальник одного из управлений налоговой в июне 2022 года заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины года. На службу он так и не явился, но при этом получил возможность освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тыс. грн зарплаты в налоговой

- говорится в сообщении.

Сейчас чиновник уволен. Он подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет инициировано возмещение нанесенного государству ущерба.

Также ГБР указало, что следствие должно дать правовую оценку действиям должностных лиц Государственной налоговой службы, которые допустили указанный факт, ведь чиновники ни разу не проверяли реальность прохождения им службы в добровольческом формировании.

Напомним

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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