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Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за почти 94 млн грн "списанных" штрафов львовскому бизнесмену - ГБР

Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за почти 94 млн грн "списанных" штрафов львовскому бизнесмену - ГБР

Киев  •  УНН

 • 9594 просмотра

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Бывшему директору департамента Минобороны сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Он безосновательно уменьшил штрафные санкции с 98 млн до 4,5 млн грн за просроченные контракты на поставку военной одежды.

О подозрении сообщили одному из бывших должностных лиц Минобороны, который подозревается в том, что "списал" почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты, сообщили в ГБР, пишет УНН.

Детали

"Работники ГБР сообщили о подозрении одному из директоров департамента Министерства обороны Украины. Он "списал" почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену, который просрочил поставки товаров Министерству обороны по ряду контрактов", - указали в ГБР.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, экс-директору одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Дело Гринкевичей: завершено расследование по поставкам некачественной одежды для ВСУ на более 1 млрд гривен21 окт. 2024, 09:42 • 13086 просмотров

По данным ГБР, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения на более 1,5 млрд грн. "При этом, на момент заключения договоров, подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений", - рассказали в бюро.

"Во избежание начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора профильного департамента Министерства обороны Украины. Они просили перечислить выставленные штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров. Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены", - сообщили в ГБР.

По данным ГБР, установлено, что из-за действий и.о. директора департамента, выставленные штрафные санкции безосновательно уменьшены с почти 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн.

Сейчас, как сообщили в Офисе Генпрокурора решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", - говорится в сообщении ГБР.

Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде до шести лет лишения свободы.

Дополнение

17 января 2024 года ГБР сообщило подозрение членам преступной организации под руководством львовского бизнесмена, которые нанесли ущерб государству почти на миллиард гривен.

Дело Гринкевичей: ГБР сообщило львовскому бизнесмену о подозрении за миллиардную сделку с одеждой для ВСУ17 янв. 2024, 10:49 • 20721 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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