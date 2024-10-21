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Дело Гринкевича: завершено расследование по поставкам некачественной одежды для ВСУ на более 1 млрд гривен

Дело Гринкевича: завершено расследование по поставкам некачественной одежды для ВСУ на более 1 млрд гривен

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 09:42  •  1330 просмотра

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Правоохранители завершили расследование в отношении львовского бизнесмена и его сообщников за поставки некачественной военной одежды для ВСУ. Убытки государства составили более 1 млрд грн, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил на более чем 1 млрд гривен. Речь идет о львовском предпринимателе, его сыне, двух директорах и представителе предприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Несмотря на то, что правоохранители не называют фамилию львовского предпринимателя, понятно, что речь об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Детали

Как сообщается, стороне защиты предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Расследование установило, что львовский бизнесмен создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Участники этой организации заключили договоры с Министерством обороны на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.

В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд грн.

Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Из-за этого убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен.

Участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Напомним, в июле 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении этого же львовского бизнесмена - владельца предприятий, который за полмиллиона долларов США пытался подкупить руководство ГБР, по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Напомним 

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. 

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

В сентябре суд  продлил до 1 ноября содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 360 млн грн Роману Гринкевичу

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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