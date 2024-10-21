Справа Гринкевичів: завершено розслідування щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд гривень

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил на понад 1 млрд гривень. Йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів та представника підприємств. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Попри те, що правоохоронці не називають не називає прізвище львівського підприємця, зрозуміло, що мова про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

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Як повідомляється, стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

Розслідування встановило, що львівський бізнесмен створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Учасники цієї організації уклали договори із Міністерством оборони на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України.

Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Наразі підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Нагадаємо, у липні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж львівського бізнесмена – власника підприємств, який за пів мільйона доларів США намагався підкупити керівництво ДБР, за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

У вересні суд продовжив до 1 листопада тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 360 млн грн Роману Гринкевичу.