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Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу з можливістю внесення застави

Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу з можливістю внесення застави

Київ • УНН

 • 15474 перегляди

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича до 1 листопада. Підозрюваному у справі про оборудки з одягом для ЗСУ встановлено заставу в 360 млн грн.

Печерський районний суд Києва продовжив до 1 листопада тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 360 млн грн Роману Гринкевичу, підозрюваного у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному (Роману Гринкевичу - ред.), у межах строку досудового розслідування, а саме до 01.11.2024, із визначенням розміру застави 118 890,36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 360 000 000 (триста шістдесят мільйонів) грн 00 коп

- йдеться в ухвалі суду.

Повідомляється, що у разі внесення застави, покласти на підозрюваного наступні обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  •  не відлучатися з місця постійного проживання, в якому він мешкає (смт. Козин у Київській області), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Доповнення

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП

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