Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу з можливістю внесення застави
Київ • УНН
Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича до 1 листопада. Підозрюваному у справі про оборудки з одягом для ЗСУ встановлено заставу в 360 млн грн.
Печерський районний суд Києва продовжив до 1 листопада тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 360 млн грн Роману Гринкевичу, підозрюваного у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному (Роману Гринкевичу - ред.), у межах строку досудового розслідування, а саме до 01.11.2024, із визначенням розміру застави 118 890,36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 360 000 000 (триста шістдесят мільйонів) грн 00 коп
Повідомляється, що у разі внесення застави, покласти на підозрюваного наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися з місця постійного проживання, в якому він мешкає (смт. Козин у Київській області), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Доповнення
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.
Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.