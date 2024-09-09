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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд продлил арест Роману Гринкевичу с возможностью внесения залога

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 11:05  •  3597 просмотра

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Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича до 1 ноября. Подозреваемому по делу о сделках с одеждой для ВСУ установлен залог в 360 млн грн.

Печерский районный суд Киева продлил до 1 ноября содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 360 млн грн Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Продлить срок содержания под стражей подозреваемому (Роману Гринкевичу - ред.), в пределах срока досудебного расследования, а именно до 01.11.2024, с определением размера залога 118 890,36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) грн 00 коп

- говорится в постановлении суда.

Сообщается, что в случае внесения залога, возложить на подозреваемого следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
  •  не отлучаться с места постоянного проживания, в котором он проживает (пгт. Козин в Киевской области), без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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