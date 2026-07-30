Миллион долларов за избежание экстрадиции в РФ - лицу со "связями в высшем руководстве СБУ" сообщили о подозрении

САП и НАБУ сообщили о подозрении лицу, которое требовало 1 млн долларов за содействие в решении вопроса об избежании потерпевшим экстрадиции в страну-агрессора и привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным следствия, Служба безопасности Украины провела обыск в жилище гражданина, имевшего вид на временное проживание в Украине.

После проведенного обыска с гражданином связалось лицо, имевшее связи в высшем руководстве СБУ, и сообщило, что за 1 млн долларов может предотвратить его экстрадицию в Российскую Федерацию, а также привлечение к уголовной ответственности. Средства должны были передаваться четырьмя траншами по 250 тыс. долларов каждый. Впоследствии лицо, имевшее связи в СБУ, получило от потерпевшего часть средств в сумме 50 тыс. долларов. Однако передавать их правоохранителям подозреваемый не планировал — присвоил средства вместе со знакомым потерпевшего - добавляют в САП.

После этого лицо, имевшее связи с СБУ, продолжило требовать остаток суммы, открыто угрожая потерпевшему физическим насилием и ограничением его законных прав в случае отказа передать средства якобы для подкупа должностных лиц СБУ.

Однако остаток суммы так и не был уплачен по определенным обстоятельствам. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

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