МИД организовал визит более 30 глав иностранных дипмиссий к месту российского удара по "Охматдету"
Киев • УНН
По поручению Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель Министра Евгений Перебийнис и 33 руководителя дипломатических миссий посетили место удара России по детской больнице "Охматдет", чтобы увидеть последствия атаки.
По поручению главы МИД Дмитрия Кулебы заместитель министра Евгений Перебийнис вместе с 33-мя главами дипломатических миссий посетили "Охматдет". Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.
Детали
Делегация воочию увидела последствия удара РФ по заведению, в котором дети лечились от рака и других заболеваний.
Евгений Перебийнис призвал иностранных коллег решительно отреагировать на это преступление и приложить максимум усилий для усиления ПВО Украины.
Министр внутренних дел Игорь Клименко и директор Охматдета Владимир Жовнир проинформировали глав дипмиссий о последствиях террора РФ.
Дополнение
В состав делегации вошли руководители и представители дипломатических миссий ЕС, НАТО, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, Азербайджана, Австрии, Аргентины, Армении, Вьетнама, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Святого Престола, Словакии, Словении, Судана, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Японии.
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