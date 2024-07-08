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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД организовал визит более 30 глав иностранных дипмиссий к месту российского удара по "Охматдету"

МИД организовал визит более 30 глав иностранных дипмиссий к месту российского удара по "Охматдету"

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 19:27  •  11716 просмотра

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По поручению Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель Министра Евгений Перебийнис и 33 руководителя дипломатических миссий посетили место удара России по детской больнице "Охматдет", чтобы увидеть последствия атаки.

По поручению главы МИД Дмитрия Кулебы заместитель министра Евгений Перебийнис вместе с 33-мя главами дипломатических миссий посетили "Охматдет". Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Делегация воочию увидела последствия удара РФ по заведению, в котором дети лечились от рака и других заболеваний.

Евгений Перебийнис призвал иностранных коллег решительно отреагировать на это преступление и приложить максимум усилий для усиления ПВО Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и директор Охматдета Владимир Жовнир проинформировали глав дипмиссий о последствиях террора РФ.

Дополнение

В состав делегации вошли руководители и представители дипломатических миссий ЕС, НАТО, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, Азербайджана, Австрии, Аргентины, Армении, Вьетнама, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Святого Престола, Словакии, Словении, Судана, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Японии.

За удар по "Охматдету": партизаны анонсировали атаки по аэродрому "Херсонес" в оккупированном Крыму8 июля 2024, 13:02 • 17637 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
vetnamВьетнам
yevgenii-perebiinisЕвгений Перебийнис
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yunisefЮНИСЕФ
natoNATO
argentinaАргентина
meksikaМексика
avstriyaАвстрия
shveitsariyaШвейцария
indoneziyaИндонезия
severnaya-makedoniyaСеверная Македония
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
armeniyaАрмения
azerbaidzhanАзербайджан
ihor-klymenkoИгорь Клименко
finlyandiyaФинляндия
kanadaКанада
sloveniiaСловения
frantsiyaФранция
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
gretsiyaГреция
italiyaИталия
ispaniyaИспания
niderlandiНидерланды
slovakiyaСловакия
yaponiyaЯпония
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
sudanСудан
moldovaМолдова
polshaПольша
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