За удар по "Охматдету": партизаны анонсировали атаки по аэродрому "Херсонес" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Проукраинские партизаны разведали аэродром "Херсонес" в оккупированном Севастополе и предоставили его координаты, выяснив, что он в основном используется как база для БПЛА.
Проукраинские партизаны разведали аэродром Херсонес в оккупированном Севастополе. россияне оставили здесь часть авиации, но большинство уже перебросили на аэродром "Бельбек". Об этом пишет УНН со ссылкой на проукраинское движение "АТЕШ".
Детали
Аэродром "Херсонес" в Севастополе будет уничтожен, в ответ на ракетный удар рашистов по детской больнице в Киеве! Агенты "АТЕШ" внимательно следят за этим аэродромом и фиксируют все перемещения техники и каждого воздушного судна, базирующегося здесь
Партизаны также указали точные координаты аэродрома: 44.579636, 33.396440.
В "АТЕШ" выяснили, что "Херсонес" используется в основном как база для БПЛА. Из большой авиации здесь остались лишь противолодочные вертолеты.
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Сейчас все самолеты оккупанты перебазировали на другие места, в частности на аэродром "Бельбек", пытаясь уберечь их от украинских атак.
Напомним
Проукраинские партизаны разведали завод "Тюменские моторостроители", ключевое предприятие российской военной авиации, производящее вертолеты, истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.