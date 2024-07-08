На месте сегодняшнего утреннего удара по детской больнице "Охматдет" обнаружили обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

СБУ квалифицировала удар рф по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты - говорится в сообщении.

В СБУ заверили, что россия заплатит за это бесчеловечное преступление.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

В Службе безопасности добавили, что по состоянию на 15:00 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, количество пострадавших увеличилось до 16 человек, из них - трое детей.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Напомним

Директор Киевского научно исследовательского-института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что наиболее пострадавшие объекты в результате сегодняшней российской ракетной атаки по столице вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз.

Сегодняшняя ракетная атака врага особенно цинична, пострадало значительное количество детей, многочисленные осколочные ранения у очевидцев событий. Надеемся, что поисково-спасательные операции завершатся максимально быстро. Выражаем искренние слова поддержки всем пострадавшим", - отметил Рувин.

Дополнительно

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал страны запада перекрыть каналы поставки в рф компонентов микроэлектроники, которые она использует в своих ракетах.