"Мы никогда не смиримся": G7 подтвердила, что никогда не признает аннексии россией части Украины
Киев • УНН
В годовщину незаконных «референдумов» министры G7 подтвердили непризнание аннексии украинских областей Россией. Они призвали РФ вывести войска и пообещали продолжать поддержку Украины.
В годовщину незаконных «референдумов» на оккупированных территориях Украины в G7 в очередной раз подтвердили, что никогда не признают аннексии украинских областей россией. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел «Группы семи», передает УНН.
Детали
Заявление опубликовало Министерство иностранных дел Италии, которая в этом году председательствует в G7.
В документе главы МИД Италии, Канады, Германии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии вместе с Верховным представителем ЕС отметили «непоколебимую поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета, независимости».
Мы никогда не смиримся с этими и другими нарушениями международного права, совершенными Россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины и продолжающиеся жестокие атаки, разрушающие гражданскую, критически важную и городскую инфраструктуру
Они призвали рф к выполнению Устава ООН и пообещали продолжать политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и ее законной обороны.
Эта война агрессии может закончиться сейчас, если Россия немедленно, полностью и безоговорочно выведет свои войска со всей территории Украины до ее международно признанных границ, откажется от своих претензий по аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь и будет уважать суверенные права Украины как независимого государства
Контекст
Именно 30 сентября 2022 года президент рф владимир путин подписал указы о «признании независимости» Херсонской и Запорожской областей, которые частично оккупировали войска рф.
Напомним,
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина не откажется от своих территорий под оккупацией РФ. МИД подчеркивает необходимость полного вывода российских войск и реализации Формулы мира Зеленского для достижения справедливого мира.