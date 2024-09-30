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"Мы никогда не смиримся": G7 подтвердила, что никогда не признает аннексии россией части Украины

"Мы никогда не смиримся": G7 подтвердила, что никогда не признает аннексии россией части Украины

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 18:04  •  7100 просмотра

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В годовщину незаконных «референдумов» министры G7 подтвердили непризнание аннексии украинских областей Россией. Они призвали РФ вывести войска и пообещали продолжать поддержку Украины.

В годовщину незаконных «референдумов» на оккупированных территориях Украины в G7 в очередной раз подтвердили, что никогда не признают аннексии украинских областей россией. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел «Группы семи», передает УНН.

Детали

Заявление опубликовало Министерство иностранных дел Италии, которая в этом году председательствует в G7.  

В документе главы МИД Италии, Канады, Германии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии вместе с Верховным представителем ЕС отметили «непоколебимую поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета, независимости».

Мы никогда не смиримся с этими и другими нарушениями международного права, совершенными Россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины и продолжающиеся жестокие атаки, разрушающие гражданскую, критически важную и городскую инфраструктуру

- говорится в заявлении министров иностранных дел «Группы семи».

Они призвали рф к выполнению Устава ООН и пообещали продолжать политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и ее законной обороны.

Эта война агрессии может закончиться сейчас, если Россия немедленно, полностью и безоговорочно выведет свои войска со всей территории Украины до ее международно признанных границ, откажется от своих претензий по аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь и будет уважать суверенные права Украины как независимого государства

- отметили главы МИД стран «Группы семи».

Контекст

Именно 30 сентября 2022 года президент рф владимир путин подписал указы о «признании независимости» Херсонской и Запорожской областей, которые частично оккупировали войска рф.

Напомним,

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина не откажется от своих территорий под оккупацией РФ. МИД подчеркивает необходимость полного вывода российских войск и реализации Формулы мира Зеленского для достижения справедливого мира.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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