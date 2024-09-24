"Не може бути половинчастих рішень": у МЗС відповіли заяву президента Чехії про тимчасову окупацію території України

Україна не стане відмовлятись від власних територій та залишати їх під окупацією російських військ. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського - йдеться в заяві МЗС.

У відомстві впевнені, що це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу.

Не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну - підкреслили в українському міністерстві.

Україна також закликає до обʼєднання зусиль задля втілення Формули миру в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя.

У МЗС впевнені, що слід посилити тиск на росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права.

Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями - підсумовують в заяві МЗС України.

Контекст

Президент Чехії Петр Павел, колишній генерал НАТО, котрий активно виступає на підтримку України, зауважив, що Київ має погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем росії, принаймні "тимчасово"

Павел прогнозує, що ситуація може затягнутися на роки, і кінець війни, ймовірно, буде десь посередині, без поразки жодної зі сторін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення другого Саміту миру, який буде включати звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності