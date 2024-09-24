"Не может быть половинчатых решений": в МИД ответили заявление президента Чехии о временной оккупации территории Украины

Украина не станет отказываться от собственных территорий и оставлять их под оккупацией российских войск. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского - говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве уверены, что это и другие положения Формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но для всего европейского континента и мира.

Не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну - подчеркнули в украинском министерстве.

Украина также призывает к объединению усилий для воплощения Формулы мира в интересах всех миролюбивых наций, которые уважают Устав ООН и ценность человеческой жизни.

В МИД уверены, что следует усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву.

Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями - подытоживают в заявлении МИД Украины.

Контекст

Президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО, активно выступающий в поддержку Украины, отметил, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России, по крайней мере «временно»

Павел прогнозирует, что ситуация может затянуться на годы, и конец войны, вероятно, будет где-то посередине, без поражения ни одной из сторон.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности