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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Не может быть половинчатых решений": в МИД ответили заявление президента Чехии о временной оккупации территории Украины

"Не может быть половинчатых решений": в МИД ответили заявление президента Чехии о временной оккупации территории Украины

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 15:24  •  9651 просмотра

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Украина не откажется от своих территорий под оккупацией РФ. МИД подчеркивает необходимость полного вывода российских войск и реализации Формулы мира Зеленского для достижения справедливого мира.

Украина не станет отказываться от собственных территорий и оставлять их под оккупацией российских войск. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского

- говорится в заявлении МИДа. 

 В ведомстве уверены, что это и другие положения Формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но для всего европейского континента и мира.

Не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну

- подчеркнули в украинском министерстве. 

Украина также призывает к объединению усилий для воплощения Формулы мира в интересах всех миролюбивых наций, которые уважают Устав ООН и ценность человеческой жизни.

В МИД уверены, что следует усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву.

Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями

- подытоживают в заявлении МИД Украины. 

Контекст

Президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО, активно выступающий в поддержку Украины, отметил, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России, по крайней мере «временно»

Павел прогнозирует, что ситуация может затянуться на годы, и конец войны, вероятно, будет где-то посередине, без поражения ни одной из сторон.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
petr-pavelПетр Павел
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
natoNATO
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина