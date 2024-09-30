"Ми ніколи не змиримося": G7 підтвердила, що ніколи не визнає анексії росією частини України

В річницю незаконних "референдумів" на окупованих територіях України у G7 вчергове підтвердили, що ніколи не визнають анексії українських областей росією. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ "Групи семи", передає УНН.

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Заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Італії, яка цьогоріч головує в G7.

У документі глави МЗС Італії, Канади, Німеччини, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії разом із Верховним представником ЄС наголосили на "непохитній підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітету, незалежності".

Ми ніколи не змиримося з цими та іншими порушеннями міжнародного права, вчиненими Росією проти України та її народу, і продовжуватимемо найрішучішим чином засуджувати незаконну агресію Росії, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та триваючі жорстокі атаки, що руйнують цивільну, критично важливу та міську інфраструктуру - йдеться в заяві міністрів закордонних справ "Групи семи".

Вони закликали рф до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку України та її законної оборони.

Ця війна агресії може закінчитися зараз, якщо Росія негайно, повністю і беззастережно виведе свої війська з усієї території України до її міжнародно визнаних кордонів, відмовиться від своїх претензій щодо анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і поважатиме суверенні права України як незалежної держави – наголосили глави МЗС країн "Групи семи".

Контекст

Саме 30 вересня 2022 року президент рф володимир путін підписав укази про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей, які частково окупували війська рф.

Нагадаємо

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна не відмовиться від своїх територій під окупацією РФ. МЗС наголошує на необхідності повного виведення російських військ та реалізації Формули миру Зеленського для досягнення справедливого миру.