Международный день презерватива и Международный день любви к себе: что еще празднуют 13 февраля

Международный день презерватива отмечают 13 февраля, и его ввела организация AIDS Healthcare Foundation в 2008 году, пишет УНН.

Этот день имеет целью повысить осведомленность о безопасном сексе и профилактике инфекций, передающихся половым путем. Дата выбрана не случайно - накануне Дня святого Валентина, когда темы отношений и близости становятся более актуальными.

Ежегодно в Украине регистрируют около 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем, среди которых самыми распространенными являются сифилис, гонорея, хламидиоз и генитальный герпес. Однако официальная статистика может не отражать реальную картину, поскольку многие люди не обращаются к врачу из-за отсутствия симптомов или по другим причинам.

Наличие ИППП значительно повышает риск заражения ВИЧ, ведь воспаление и повреждение тканей облегчают проникновение вируса в организм. Использование презервативов является одним из эффективных методов профилактики.

Также стоит регулярно проходить тестирование на ИППП, даже при отсутствии симптомов.

Бьет рекорды: в Европе растет количество инфекций, передающихся половым путем

Международный день любви к себе тоже приходится на 13 февраля. Он появился в 2011 году благодаря писательнице и мотивационной спикерке Шеннон Кайзер. Главная идея этого дня - научиться ценить и принимать себя такими, какие мы есть. Это напоминание, что нужно относиться к себе с добротой, отказываться от самокритики, не сравнивать себя с другими, заниматься тем, что приносит удовольствие, или делать себе маленькие подарки.

Еще один праздник, выпадающий на этот день, - Международный день женской дружбы, Этот неофициальный праздник зародился в 2010 году после выхода эпизода американского сериала Parks and Recreation, где главная героиня Лесли Ноуп организовывает 13 февраля «День подруг». Идея понравилась зрителям, и праздник начал набирать популярность. В этот день женщины празднуют дружбу, благодарят друг друга за поддержку, организовывают встречи, завтраки или совместные поездки. Кстати, утверждение об отсутствии женской дружбы - скорее патриархальный стереотип, подпитывающий идею конкуренции между женщинами. Исторически женщин заставляли соревноваться за социальные и экономические ресурсы, в частности из-за зависимости от мужчин. В медиа это усиливалось образом женщин-соперниц, тогда как мужскую дружбу романтизировали как «братство».

Современные женские сообщества лишь доказывают, что солидарность между женщинами является реальной силой. А миф об отсутствии дружбы выгоден тем, кто хочет изолировать женщин и ослабить их влияние.

Еще одно событие 13 февраля - День интернет-друзей. Это праздник для тех, кто познакомился и общается через социальные сети, онлайн-игры или форумы. Хотя точная дата его возникновения неизвестна, он начал активно распространяться примерно с 2015 года. В этот день люди выражают благодарность своим интернет-друзьям, вспоминают интересные моменты знакомства и даже организовывают встречи в реальной жизни. Многие никогда не видели своих онлайн-приятелей лично, но чувствуют к ним не меньше привязанности, чем к друзьям офлайн. Это еще раз подтверждает, насколько Интернет изменил социальную коммуникацию.

Международный день шаурмы отмечают 13 февраля. Этот праздник посвящен одному из самых популярных блюд уличной еды, которое имеет ближневосточное происхождение. Шаурму знают и любят во многих странах под разными названиями: дьонер-кебаб в Турции, гирос в Греции, такос аль пастор в Мексике. В этот день поклонники этого блюда посещают любимые заведения, экспериментируют с рецептами и делятся своими впечатлениями в соцсетях.

Всемирный день радио тоже приходится на 13 февраля. Это официальный международный праздник, установленный ЮНЕСКО в 2011 году в честь дня основания Радио ООН в 1946-м. Главная цель этого дня - подчеркнуть важность радио как средства коммуникации, информации и образования. Несмотря на развитие цифровых технологий, радио остается популярным во всем мире - его слушают миллиарды людей.

13 февраля также является днем памяти святого преподобного Мартиниана. Он жил в IV-V веках в Каппадокии (ныне территория Турции) и прославился своим аскетическим образом жизни. Его день памяти отмечают 13 февраля (по юлианскому календарю). Он уединился в пустыне близ Кесарии, где вел аскетическую жизнь, борясь с искушениями. По преданию, однажды он выдержал испытание, когда женщина пыталась его соблазнить, - чтобы избежать греха, он прыгнул в огонь и получил ожоги. После этого он покинул свою пещеру и отправился в паломничество, которое продолжалось до его смерти.