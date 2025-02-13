Міжнародний день презерватива та Міжнародний день любові до себе: що ще святкують 13 лютого

Міжнародний день презерватива відзначають 13 лютого, і його запровадила організація AIDS Healthcare Foundation у 2008 році, пише УНН.

Цей день має на меті підвищити обізнаність про безпечний секс та профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом. Дата вибрана не випадково – напередодні Дня святого Валентина, коли теми стосунків і близькості стають актуальнішими.

Щороку в Україні реєструють близько 400 000 нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед яких найпоширенішими є сифіліс, гонорея, хламідіоз і генітальний герпес. Проте офіційна статистика може не відображати реальну картину, оскільки багато людей не звертаються до лікаря через відсутність симптомів або з інших причин.

Наявність ІПСШ значно підвищує ризик зараження ВІЛ, адже запалення та пошкодження тканин полегшують проникнення вірусу в організм. Використання презервативів є одним із ефективних методів профілактики.

Також варто регулярно проходити тестування на ІПСШ, навіть за відсутності симптомів.

Б'є рекорди: у Європі зростає кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом

Міжнародний день любові до себе теж припадає на 13 лютого. Він з’явився у 2011 році завдяки письменниці та мотиваційній спікерці Шеннон Кайзер. Головна ідея цього дня – навчитися цінувати та приймати себе такими, якими ми є. Це нагадування, що потрібно ставитися до себе з добротою, відмовлятися від самокритики, не порівнювати себе з іншими, займатися тим, що приносить задоволення, або робити собі маленькі подарунки.

Ще одне свято, що випадає на цей день, – Міжнародний день жіночої дружби, Це неофіційне свято зародилося у 2010 році після виходу епізоду американського серіалу Parks and Recreation, де головна героїня Леслі Ноуп організовує 13 лютого "День подруг". Ідея сподобалася глядачам, і свято почало набирати популярність. Цього дня жінки святкують дружбу, дякують одна одній за підтримку, організовують зустрічі, сніданки чи спільні поїздки. До речі, твердження про відсутність жіночої дружби – швидше патріархальний стереотип, що підживлює ідею конкуренції між жінками. Історично жінок змушували змагатися за соціальні та економічні ресурси, зокрема через залежність від чоловіків. У медіа це підсилювалося образом жінок-суперниць, тоді як чоловічу дружбу романтизували як "братерство".

Сучасні жіночі спільноти лише доводять, що солідарність між жінками є реальною силою. А міф про відсутність дружби вигідний тим, хто хоче ізолювати жінок і послабити їхній вплив.

Ще одна подія 13 лютого – День інтернет-друзів. Це свято для тих, хто познайомився і спілкується через соціальні мережі, онлайн-ігри або форуми. Хоча точна дата його виникнення невідома, воно почало активно поширюватися приблизно з 2015 року. У цей день люди висловлюють подяку своїм інтернет-друзям, згадують цікаві моменти знайомства та навіть організовують зустрічі в реальному житті. Багато хто ніколи не бачив своїх онлайн-приятелів особисто, але відчуває до них не менше прив’язаності, ніж до друзів офлайн. Це ще раз підтверджує, наскільки Інтернет змінив соціальну комунікацію.

Міжнародний день шаурми відзначають 13 лютого. Це свято присвячене одній із найпопулярніших страв вуличної їжі, яка має близькосхідне походження. Шаурму знають і люблять у багатьох країнах під різними назвами: дьонер-кебаб у Туреччині, гірос у Греції, такос аль пастор у Мексиці. У цей день шанувальники цієї страви відвідують улюблені заклади, експериментують із рецептами та діляться своїми враженнями в соцмережах.

Всесвітній день радіо теж припадає на 13 лютого. Це офіційне міжнародне свято, встановлене ЮНЕСКО у 2011 році на честь дня заснування Радіо ООН у 1946-му. Головна мета цього дня – підкреслити важливість радіо як засобу комунікації, інформації та освіти. Незважаючи на розвиток цифрових технологій, радіо залишається популярним у всьому світі – його слухають мільярди людей.

13 лютого також є днем пам’яті святого преподобного Мартиніана. Він жив у IV–V століттях у Каппадокії (нині територія Туреччини) і прославився своїм аскетичним способом життя. Його день пам’яті відзначають 13 лютого (за юліанським календарем). Він усамітнився в пустелі поблизу Кесарії, де вів аскетичне життя, борючись із спокусами. За переказами, одного разу він витримав випробування, коли жінка намагалася його спокусити, – щоб уникнути гріха, він стрибнув у вогонь і зазнав опіків. Після цього він покинув свою печеру й вирушив у паломництво, яке тривало до його смерті.