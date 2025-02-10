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Б'є рекорди: у Європі зростає кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом

Б'є рекорди: у Європі зростає кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом

Київ • УНН

 • 28313 перегляди

У Європі зафіксовано 100 000 нових випадків гонореї, що на 31% більше ніж торік і на 300% більше ніж у 2014. Кількість випадків сифілісу зросла на 13% - до 40 000 випадків.

Захворювання, що передаються статевим шляхом, продовжують неухильно і значно зростати в Європі.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) опублікував свої останні щорічні епідеміологічні звіти про інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

У Європі повертаються спалахи інфекцій, що передаються статевим шляхом, причому результати дослідження підкреслюють "гостру необхідність у підвищенні обізнаності громадськості, профілактиці, тестуванні та лікуванні для вирішення цієї зростаючої проблеми громадської охорони здоров'я".

Зросла кількість випадків сифілісу та гонореї

У звіті за 2023 рік йдеться про 100 000 нових випадків гонореї в Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії (з урахуванням агрегованих цифр).

Згідно зі звітом, це на 31% більше порівняно з попереднім роком і більш ніж на 300% порівняно з 2014 роком.

Збільшення спостерігалося в різних вікових групах і демографічних групах, включаючи чоловіків, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ), і гетеросексуальних чоловіків і жінок.

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Найвищі показники серед жінок були у віковій групі 20-24 роки, і це також група з найбільшим зростанням у 2023 році (46%).

Серед чоловіків найвищі показники спостерігалися у віковій групі від 25 до 34 років. 

Зростає кількість випадків захворювання на сифіліс.

У 2023 році було зафіксовано понад 40 000 випадків, що на 13% більше порівняно з 2022 роком і вдвічі більше, ніж у 2014 році. Сифіліс частіше зустрічається серед чоловіків, на кожну жінку діагностовано сім чоловіків.

Хламідіоз залишається найпоширенішою бактеріальною ІПСШ у Європі, незважаючи на повідомлення минулих років про можливе уповільнення зростання.

Причини зростання кількості інфекцій

На думку ECDC, причин зростання кількості інфекцій може бути кілька, зокрема: збільшення кількості тестувань у певних групах, менше використання презервативів і збільшення кількості статевих партнерів.

Європейська агенція б'є на сполох, наголошуючи на "нагальності підвищення обізнаності, профілактики, тестування та лікування для вирішення цієї зростаючої проблеми громадського здоров'я".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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