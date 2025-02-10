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Бьет рекорды: в Европе растет количество инфекций, передающихся половым путем

Бьет рекорды: в Европе растет количество инфекций, передающихся половым путем

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

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В Европе зафиксировано 100 000 новых случаев гонореи, что на 31% больше чем в прошлом году и на 300% больше чем в 2014. Количество случаев сифилиса выросло на 13% - до 40 000 случаев.

Заболевания, передающиеся половым путем, продолжают неуклонно и значительно расти в Европе.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) опубликовал свои последние ежегодные эпидемиологические отчеты об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП).

В Европе возвращаются вспышки инфекций, передающихся половым путем, причем результаты исследования подчеркивают "острую необходимость в повышении осведомленности общественности, профилактике, тестировании и лечении для решения этой растущей проблемы общественного здравоохранения".

Возросло количество случаев сифилиса и гонореи

В отчете за 2023 год говорится о 100 000 новых случаев гонореи в Европейском Союзе, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии (с учетом агрегированных цифр).

Согласно отчету, это на 31% больше по сравнению с предыдущим годом и более чем на 300% по сравнению с 2014 годом.

Увеличение наблюдалось в разных возрастных группах и демографических группах, включая мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), и гетеросексуальных мужчин и женщин.

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Самые высокие показатели среди женщин были в возрастной группе 20-24 года, и это также группа с наибольшим ростом в 2023 году (46%).

Среди мужчин самые высокие показатели наблюдались в возрастной группе от 25 до 34 лет. 

Растет количество случаев заболевания сифилисом.

В 2023 году было зафиксировано более 40 000 случаев, что на 13% больше по сравнению с 2022 годом и вдвое больше, чем в 2014 году. Сифилис чаще встречается среди мужчин, на каждую женщину диагностировано семь мужчин.

Хламидиоз остается самой распространенной бактериальной ИППП в Европе, несмотря на сообщения прошлых лет о возможном замедлении роста.

Причины роста количества инфекций

По мнению Ecdc, причин роста количества инфекций может быть несколько, в частности: увеличение количества тестирований в определенных группах, меньшее использование презервативов и увеличение количества половых партнеров.

Европейское агентство бьет тревогу, подчеркивая "настоятельную необходимость повышения осведомленности, профилактики, тестирования и лечения для решения этой растущей проблемы общественного здоровья".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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