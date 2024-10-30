Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Для предпринимателей сейчас существует множество возможностей благодаря международным грантам и консультативной поддержке. Сейчас для них открываются новые центры по поддержке бизнеса при поддержке местных властей. Бизнес-обудсмен Украины Роман Ващук очертил в эксклюзивном комментарии УНН текущую ситуацию с доступом локального бизнеса к иностранным грантам и международной поддержке, а также проблемы, препятствующие полноценному развитию малого и среднего предпринимательства в Украине, в частности на уровне небольших городов.

Малые города имеют доступ к консультативным различным услугам, в частности, международным проектам. Я должень сказать, что в Украине теперь есть очень много различной поддержки для, в частности, малого и среднего бизнеса. Мне коллега как раз показывала 5 страниц - это только список из заголовков проектов, которые существуют - рассказал Роман Ващук.

По его словам, иностранные доноры и организации, такие как USAID, фонд US Ukraine Moldova, Pro-Integrity и другие, активно распространяют информацию о доступных программах поддержки по всей Украине, даже в небольших городах. Это позволяет предпринимателям получать финансирование, консультации, проходить тренинги и развивать свои проекты за счет внешних грантов. Благодаря таким усилиям будущие предприниматели могут найти поддержку с помощью доступа к интернету и определенных навыков поиска информации.

Одним из примеров помощи бизнесу в привлечении иностранного финансирования является Броварская громада Киевской области, здесь действует ряд программ для поддержки и развития местных предпринимателей.

Например, действует программа "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего предпринимательства". Мэр Бровар Игорь Сапожко рассказал, что она начиналась совместно с европейскими партнерами для развития туризма, крафтового производства и креативных индустрий. Однако, полномасштабная война, развязанная россией, внесла свои коррективы и программу адаптировали под нынешние реалии. Сейчас программа сосредоточена на поддержке в целом малых и средних предпринимателей. Она финансируется ЕС и правительством Германии и включает учебные семинары, консультации по вопросам ведения бизнеса и доступа к новым рынкам. Важным аспектом также является помощь в восстановлении предприятий, пострадавших от войны.

Кроме того, в прошлом году в Броварах был открыт Центр поддержки бизнеса. Его специалисты оказывают консультационную помощь предпринимателям. Представителям бизнеса здесь помогают с поиском доступных грантов, выполнением условий для их получения, а также организуют учебные мероприятия, такие как тренинги и интенсивы для развития навыков ведения бизнеса.

Еще одна интересная и важная инициатива - это проект UWE HUB. Он поддерживает женщин-предпринимателей в рамках партнерства между исполнительным комитетом Броварского городского совета, Центром "Развитие КСО" и организацией GlobalGiving (США). Цель проекта - развитие женского предпринимательства, включающее учебные программы и консультации для начала или расширения собственного дела.

"Мы понимаем, что предприниматели - это двигатель нашей экономики. В условиях военного положения их роль становится еще более важной, ведь они не только обеспечивают рабочие места, но и стимулируют экономическое развитие общества", - отметил Игорь Сапожко.

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Бизнес- омбудсмен Роман Ващук также поделился и проблемами, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в Украине. По его словам, они в первую очередь связаны с пробелами в взаимодействии с фискальными органами, такими как налоговая и таможня. Он охарактеризовал ситуацию, в которой находятся предприниматели как "две параллельные реальности", где с одной стороны местные власти помогают бизнесу, но с другой - фискальные органы блокируют предпринимательские инициативы из-за чрезмерной бюрократии и давления.

В частности, бизнес-омбудсмен отметил, что предприниматели часто жалуются на блокирование налоговых накладных, которые налоговая служба определяет как "рисковые". Это особенно касается представителей аграрного сектора и малого и среднего бизнеса в небольших городах, где такие действия приводят к серьезным финансовым трудностям.

Еще одним препятствием, по его словам, является отсутствие надлежащей координации в предоставлении разрешений на земельные участки под застройку. Часто такие решения зависят от местных советов, где может возникать сопротивление или нежелание принимать нужные решения.

Кстати, в Броварской громаде нашли баланс в вопросе выделения земли для предпринимателей. Земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, здесь выставляются на электронные торги на государственной платформе. Согласовывает выделение земли Броварской горсовет. По словам мэра города, такой подход позволяет предпринимателям получать землю для своих проектов на выгодных условиях.

Кроме того, местный бизнес получает льготные условия аренды коммунального имущества. В частности, городские власти предоставляют в аренду помещения на конкурсной основе, с отменой начисления пени за просроченную арендную плату на период военного положения.

Добавим

По словам городского головы Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч.

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.