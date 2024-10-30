Міжнародні гранти і підтримка малого бізнесу: можливості для підприємців у малих містах України

Для підприємців зараз існує безліч можливостей завдяки міжнародним грантам та консультативній підтримці. Наразі для них відкриваються нові центри з підтримки бізнесу за підтримки місцевої влади. Бізнес-обудсмен України Роман Ващук окреслив у ексклюзивному коментарі УНН поточну ситуацію із доступом локального бізнесу до іноземних грантів і міжнародної підтримки, а також проблеми, що перешкоджають повноцінному розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, зокрема на рівні невеликих міст.

Малі міста мають доступ до консультативних різних послуг, зокрема, міжнародних проєктів. Я мушу сказати, що в Україні тепер є дуже багато різної підтримки для, зокрема, малого і середнього бізнесу. Мені колега якраз показувала 5 сторінок – це тільки список із заголовків проєктів, які існують - розповів Роман Ващук.

За його словами, іноземні донори та організації, такі як USAID, фонд US Ukraine Moldova, Pro-Integrity та інші, активно поширюють інформацію про доступні програми підтримки по всій Україні, навіть у невеликих містах. Це дає змогу підприємцям отримувати фінансування, консультації, проходити тренінги та розвивати свої проєкти за рахунок зовнішніх грантів. Завдяки таким зусиллям майбутні підприємці можуть знайти підтримку за допомогою доступу до інтернету та певних навичок пошуку інформації.

Одним із прикладів допомоги бізнесу в залученні іноземного фінансування є Броварська громада Київської області, тут діє низка програм для підтримки та розвитку місцевих підприємців.

Наприклад, діє програма "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва". Мер Бровар Ігор Сапожко розповів, що вона започатковувалась спільно з європейськими партнерами для розвитку туризму, крафтового виробництва та креативних індустрій. Однак, повномасштабна війна, розвʼязана росією внесла свої корективи і програму адаптували під нинішні реалії. Наразі програма зосереджена на підтримці в цілому малих та середніх підприємців. Вона фінансується ЄС та урядом Німеччини й включає навчальні семінари, консультації з питань ведення бізнесу та доступу до нових ринків. Важливим аспектом також є допомога у відновленні підприємств, що постраждали від війни.

Крім того, минулого року у Броварах був відкритий Центр підтримки бізнесу. Його фахівці надають консультаційну допомогу підприємцям. Представникам бізнесу тут допомагають з пошуком доступних грантів, виконанням умов для їх отримання, а також організовують навчальні заходи, такі як тренінги та інтенсиви для розвитку навичок ведення бізнесу.

Ще одна цікава і важлива ініціатива – це проєкт UWE HUB. Він підтримує жінок-підприємців у рамках партнерства між виконавчим комітетом Броварської міської ради, Центром "Розвиток КСВ" і організацією GlobalGiving (США). Мета проєкту – розвиток жіночого підприємництва, що включає навчальні програми та консультації для початку або розширення власної справи.

"Ми розуміємо, що підприємці — це двигун нашої економіки. В умовах воєнного стану їхня роль стає ще важливішою, адже вони не тільки забезпечують робочі місця, а й стимулюють економічний розвиток громади", - зазначив Ігор Сапожко.

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Бізнес- омбудсмен Роман Ващук також поділився й проблемами, з якими зіштовхується малий та середній бізнес в Україні. За його словами, вони в першу чергу повʼязані з прогалинами у взаємодії з фіскальними органами, такими як податкова та митниця. Він охарактеризував ситуацію, у якій знаходяться підприємці як "дві паралельні реальності", де з одного боку місцева влада допомагає бізнесу, але з іншого — фіскальні органи блокують підприємницькі ініціативи через надмірну бюрократію та тиск.

Зокрема, бізнес-омбудсмен наголосив на тому, що підприємці часто скаржаться на блокування податкових накладних, які податкова служба визначає як "ризикові". Це особливо стосується представників аграрного сектора та малого і середнього бізнесу у невеликих містах, де такі дії призводять до серйозних фінансових труднощів.

Ще однією перешкодою, за його словами, є відсутність належної координації у наданні дозволів на земельні ділянки під забудову. Часто такі рішення залежать від місцевих рад, де може виникати супротив або небажання ухвалювати потрібні рішення.

До речі, у Броварській громаді знайшли баланс у питанні виділення землі для підприємців. Земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, тут виставляються на електронні торги на державній платформі. Погоджує виділення землі Броварська міськрада. За словами мера міста, такий підхід дозволяє підприємцям отримувати землю для своїх проєктів на вигідних умовах.

Окрім того, місцевий бізнес отримує пільгові умови оренди комунального майна. Зокрема, міська влада надає в оренду приміщення на конкурсних засадах, зі скасуванням нарахування пені за прострочену орендну плату на період воєнного стану.

Додамо

За словами міського голови Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч.

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.