Підтримка підприємництва в Броварах: влада і бізнес — партнери у відновленні економіки

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів УНН про програми підтримки для підприємців, які діють на території Броварської громади, включаючи грантові можливості та сприяння інноваціям. Він підкреслив, що бізнес є рушійною силою економіки та матиме ключову роль у відновленні громади в післявоєнний час.

Ми розуміємо, що підприємці — це двигун нашої економіки. В умовах воєнного стану їхня роль стає ще важливішою, адже вони не тільки забезпечують робочі місця, а й стимулюють економічний розвиток громади - зазначив Ігор Сапожко.

Він підкреслив, що для влади Броварів підтримка місцевого бізнесу є одним із пріоритетних завдань. Зокрема, за його словами, важливо створювати сприятливі умови для ведення підприємницької діяльності.

"Ми робимо все можливе, щоб підприємці відчували нашу підтримку, були впевнені у стабільності своєї роботи й мали всі умови для розвитку навіть в складних умовах. Це наша спільна відповідальність за майбутнє громади та її економічне відновлення," — додав Ігор Сапожко.

Мер розповів, що Броварська громада впроваджує низку програм для підтримки та розвитку місцевих підприємців.

Наприклад, діє програма "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва". Ігор Сапожко пояснив, що вона започатковувалась спільно з європейськими партнерами для розвитоку туризму, крафтового виробництва та креативних індустрій. Однак, повномасштабна війна, розвʼязана росією внесла свої корективи і програму адаптували під нинішні реалії. Наразі вона зосереджена на підтримці вцілому малих та середніх підприємців. Програма фінансується ЄС та урядом Німеччини й включає навчальні семінари, консультації з питань ведення бізнесу та доступу до нових ринків. Важливим аспектом такоєж є допомога у відновленні підприємств, що постраждали від війни.

Крім того, минулого року у Броварах був відкритий Центр підтримки бізнесу. Його фахівці надають консультаційну допомогу підприємцям. Представникам бізнесу тут допомагають з пошуком доступних грантів, виконанням умов для їх отримання, а також організовують навчальні заходи, такі як тренінги та інтенсиви для розвитку навичок ведення бізнесу.

Ще одна цікава і важлива ініціатива – це проєкт UWE HUB. Він підтримує жінок-підприємців у рамках партнерства між виконавчим комітетом Броварської міської ради, Центром "Розвиток КСВ" і організацією GlobalGiving (США). Мета проєкту – розвиток жіночого підприємництва, що включає навчальні програми та консультації для початку або розширення власної справи.

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Також у Броварській громаді, за словами мера, активно діють грантові програми від держави. Підприємці можуть скористатися урядовою ініціативою "єРобота", яка включає кілька програм:

Мікрогранти для створення власного бізнесу.

Гранти для розвитку переробних підприємств.

Державне фінансування закладки садів та розвитку тепличних господарств.

Гранти на стартапи, зокрема в сфері IT, а також на навчання IT-спеціальностям.

Ігор Сапожко розповів, що для стимулювання економічного розвитку громади земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, виставляються на електронні торги на державній платформі. Погоджує виділення землі Броварська міськрада. Такий підхід дозволяє підприємцям отримувати землю для своїх проєктів на вигідних умовах.

Окрім того місцевий бізнес отримує пільгові умови оренди комунального майна. Зокрема, міська влада надає в оренду приміщення на конкурсних засадах, зі скасуванням нарахування пені за прострочену орендну плату на період воєнного стану.

Ще одним інструментом з полегшення ведення бізнесу в Броварах є інтеграція цифрових інструментів. В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) можна оформити будівельні паспорти та отримати містобудівні умови.

"Ці ініціативи сприяють створенню сприятливих умов для бізнесу, підвищують економічну стійкість громади та забезпечать її швидке відновлення після війни", - вважає Ігор Сапожко.

Додамо

Бровари є одним із прикладів вдалого міжнародного партнерства. За словами міського голови Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч.

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.