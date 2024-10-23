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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поддержка предпринимательства в Броварах: власть и бизнес - партнеры в восстановлении экономики

Поддержка предпринимательства в Броварах: власть и бизнес - партнеры в восстановлении экономики

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 11:08  •  3305 просмотра

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Мэр Броваров рассказал о программах поддержки предпринимателей, включая грантовые возможности и содействие инновациям. Власть создает благоприятные условия для бизнеса, что стимулирует экономическое развитие общества.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал УНН о программах поддержки для предпринимателей, действующих на территории Броварской громады, включая грантовые возможности и содействие инновациям. Он подчеркнул, что бизнес является движущей силой экономики и будет иметь ключевую роль в восстановлении громады в послевоенное время.

Мы понимаем, что предприниматели - это двигатель нашей экономики. В условиях военного положения их роль становится еще важнее, ведь они не только обеспечивают рабочие места, но и стимулируют экономическое развитие общества

- отметил Игорь Сапожко.

Он подчеркнул, что для власти Броваров поддержка местного бизнеса является одной из приоритетных задач. В частности, по его словам, важно создавать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

"Мы делаем все возможное, чтобы предприниматели чувствовали нашу поддержку, были уверены в стабильности своей работы и имели все условия для развития даже в сложных условиях. Это наша общая ответственность за будущее общины и ее экономическое восстановление," — добавил Игорь Сапожко.

Мэр рассказал, что Броварская громада внедряет ряд программ для поддержки и развития местных предпринимателей.

Например, действует программа «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего предпринимательства». Игорь Сапожко объяснил, что она начиналась совместно с европейскими партнерами для развития туризма, крафтового производства и креативных индустрий. Однако, полномасштабная война, развязанная Россией внесла свои коррективы и программу адаптировали под нынешние реалии. Сейчас она сосредоточена на поддержке в целом малых и средних предпринимателей. Программа финансируется ЕС и правительством Германии и включает учебные семинары, консультации по вопросам ведения бизнеса и доступа к новым рынкам. Важным аспектом также является помощь в восстановлении предприятий, пострадавших от войны.

Кроме того, в прошлом году в Броварах был открыт Центр поддержки бизнеса. Его специалисты оказывают консультационную помощь предпринимателям. Представителям бизнеса здесь помогают с поиском доступных грантов, выполнением условий для их получения, а также организуют учебные мероприятия, такие как тренинги и интенсивы для развития навыков ведения бизнеса.

Еще одна интересная и важная инициатива - это проект UWE HUB. Он поддерживает женщин-предпринимателей в рамках партнерства между исполнительным комитетом Броварского городского совета, Центром «Развитие КСО» и организацией GlobalGiving (США). Цель проекта - развитие женского предпринимательства, включающее учебные программы и консультации для начала или расширения собственного дела.

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Также в Броварской громаде, по словам мэра,  активно действуют грантовые программы от государства. Предприниматели могут воспользоваться правительственной инициативой «еРобота», которая включает несколько программ:

  • Микрогранты для создания собственного бизнеса.
  • Гранты для развития перерабатывающих предприятий.
  • Государственное финансирование закладки садов и развития тепличных хозяйств.
  • Гранты на стартапы, в частности в сфере IT, а также на обучение IT-специальностям.

Игорь Сапожко рассказал, что для стимулирования экономического развития громады земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, выставляются на электронные торги на государственной платформе. Согласовывает выделение земли Броварской горсовет. Такой подход позволяет предпринимателям получать землю для своих проектов на выгодных условиях.

Кроме того местный бизнес получает льготные условия аренды коммунального имущества. В частности, городские власти предоставляют в аренду помещения на конкурсной основе, с отменой начисления пени за просроченную арендную плату на период военного положения.

Еще одним инструментом по облегчению ведения бизнеса в Броварах является интеграция цифровых инструментов. В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ) можно оформить строительные паспорта и получить градостроительные условия.

«Эти инициативы способствуют созданию благоприятных условий для бизнеса, повышают экономическую устойчивость громады и обеспечат ее быстрое восстановление после войны», - считает Игорь Сапожко.

Добавим

Бровары являются одним из примеров удачного международного партнерства. По словам городского головы Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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