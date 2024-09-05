Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

После начала полномасштабной российской агрессии уехала с детьми в Ирландию, через несколько месяцев вернулась, бросила работу и посвятила себя волонтерской деятельности. Такие кардинальные изменения произошли в жизни волонтера из Броваров, основательницы благотворительного фонда "Гуртом UA" Виктории Волынец.

Почему решилась на такие изменения, как они повлияли на отношения в семье, по каким основным направлениям гуманитарной помощи работает фонд, с какими проблемами сейчас сталкивается волонтерское движение в Украине, как власти Броваров сотрудничают с волонтерами - обо всем этом Виктория Волынец рассказала в эксклюзивном интервью УНН.

- Полномасштабное российское вторжение застало меня с семьей на Закарпатье. Враг рвался в Киевскую область, возвращаться в Бровары было опасно. Моя кума уже 15 лет живет в Ирландии, поэтому решила поехать к ней.

Прожила я там всего четыре месяца. Хотела вернуться уже в апреле. Но дети пошли в школу, то уже ждали, когда завершится учебный год, и после этого приехали в Украину. Никогда не видела для себя жизни заграницей, потому что Украина - это родной дом.

Волонтерскую деятельность я начала еще в Ирландии. У меня есть знакомые парамедики из Броваров, и они попросили помочь с бронированным автомобилем скорой помощи. Я поняла, что я сама не справлюсь с этой задачей, через знакомых в Ирландии тоже не получится. Начала искать различные возможности и вышла на Ассоциацию украинцы в Ирландии. Я нашла авто в Англии, Ассоциация закупила его, и в июле 2022 года авто приехало в Украину. За то время, пока мы организовывали покупку машины, я познакомилась со многими людьми, которые хотели помогать Украине.

До полномасштабной российской агрессии, у вас была работа и определенный привычный ритм жизни, к которому, в принципе, можно было вернуться. Вы приехали в Бровары, но не захотели этого. Что побудило вас к кардинальным изменениям?

- Я работала дизайнером интерьеров. Вернувшись в Украину я поняла, что нет вдохновения возвращаться к работе. А терять контакты, которые я наладила во время волонтерской деятельности в Ирландии тоже не хотелось. В августе 2002 года председатель Ассоциации украинцев в Ирландии приезжал сюда. Сказал мне, что нужен свой человек на месте и спросил, не имею ли я желания открыть благотворительный фонд. Я ответила, что уже думала над этим, потому что нужно что-то делать. В сентябре я создала фонд "Гуртом UA", а уже в начале октября в Украину приехал наш первый грузовик с гуманитарной помощью.

У вас есть несколько направлений деятельности. Вы завозили в Украину разнообразную гуманитарную помощь, более 100 джипов для военных, одну пожарную машину. Но, пожалуй, отдельно стоит выделить деятельность вашего фонда в направлении завоза разнообразного медицинского оборудования, которым вы обеспечиваете госпитали и больницы не только на линии фронта, но и многих регионах Украины.

- За время работы нашего фонда мы завезли в Украину 39 карет скорой помощи. Из 59 грузовиков с гуманитарной помощью 30 - именно с медицинским оборудованием. Это УЗИ-аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диализные станции, лапароскопические стойки, электрические функциональные кровати, кушетки, каталки, дефибрилляторы, инфузоматы, портативное оборудование. Большинство портативного оборудования мы отправляем на передовую: Краматорская больница, Лиман, Харьковская, Николаевская, Запорожская области.

Также передаем оборудование медучреждениям в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Киевской областях.

Как вашему фонду за такое относительно непродолжительное время удалось достичь таких результатов в своей работе, ведь вы действительно привозите жизненно необходимое оборудование для украинских медицинских учреждений.

- Год назад мы подписали трехсторонний договор с Ассоциацией украинцев в Ирландии и с Минздравом Ирландии. Мы получаем от них как новое медицинское оборудование, так и оборудование, которое они списывают. Но здесь есть важный момент - применяемое оборудование из Ирландии имеет гораздо больше ресурса для дальнейшей работы, чем то, которое используется в большинстве медучреждений Украины.

Недавно в одну из больниц Киева, куда перевели детей из "Охматдета", мы передали аппараты ИВЛ. Нам главный врач рассказал, что именно эти аппараты являются самыми качественными в мире, и отработали всего 100 часов, а могут гораздо больше.

Вы много рассказали о помощи по всей Украине. А чем конкретно помогаете в родной Броварской громаде, как у вас налажено сотрудничество и коммуникация с местными властями?

- В Бровары мы год назад завезли разнообразное медицинское оборудование: наркозные станции УЗИ и рентген- аппараты, лапароскопические стойки, ИВЛ. Броварской больнице мы на постоянной основе чем можем: контуры к ИВЛ, халаты, перчатки медицинские, иглы, шприцы, хирургические наборы.

И это не только помощь для нашей громады по медицинскому направлению. Год назад мы передали для КП "Броварытепловодоэнергия" генератора на 580 кВт.

С Броварским городским советом у нас максимальное сотрудничество. Если есть какие-то у меня вопросы, то мэр Броваров Игорь Сапожко всегда откликнется и поддержит, а мы в свою очередь так же стараемся помочь, закрывать вопросы.

Когда обращаются, я говорю что приехало, и чем мы можем помочь, всегда есть обратная реакция. Поэтому контакт с властью и городским головой всегда есть. А благодаря этому есть непосредственный контакт с жителями общины. Обращаются люди, пишут в соцсетях, например, за инвалидные коляски, за костыли. Вот недавно нам написали, что есть мама, у которой сын с инвалидностью. Мы им передали ребенку специальную медицинскую кровать.

Также передали большое количество футболок для наших юных броварских спортсменов.

Часто приходится слышать мнение, что в Украине становится сложнее заниматься волонтерской деятельностью. Так ли это на самом деле?

Волонтерской деятельностью сейчас заниматься очень трудно. Хочу сказать, что поддержки государства я вообще не вижу. Ее нет. Поддержка от людей? Многие люди уже отчаялись. Многие волонтеры просто прекратили свою деятельность.

Мы открываем собрания, но большинство из них закрывают именно наши люди из Ирландии.

Последний сбор у нас был большой - на экскаватор. Мы его закупили - для ребят на 1,5 миллиона. 99% суммы закрыла Ирландия.

К тому же, из-за специализации нашего фонда, для нас главная проблема - это оплата логистических услуг. Потому что заказать грузовик, оплатить рейс. На эти цели труднее собирать средства. Люди хотят донатить, конкретно на дрон, на джип. И далеко не каждый понимает, что доставка этого всего - это тоже средства. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые помогают нам с оплатой логистических услуг. Но все равно трудно.

Что помогает вам не опускать руки, что придает вам сил и вдохновляет продолжать заниматься волонтерской деятельностью, как такое важное изменение ваших жизненных приоритетов восприняла ваша семья?

Вдохновляет, когда ребята с передовой благодарят за машины, когда врачи благодарят за медицинское оборудование, которое мы привозим.

К сожалению, мой муж воспринял мою волонтерскую деятельность очень плохо, поэтому мы расстались. Я его понимаю: когда у тебя бизнес, строишь все чтобы работало как часы, меня не было дома с утра до ночи, постоянно выезжаю на передовую, какому мужу это понравится.

Дети меня поддерживают. Сыну 14 лет, а дочке 10 лет. Ездят со мной на склад. Например, если получаем медикаменты, то помогают мне пересмотреть нет ли просрочки. Дети помогают, как могут приобщаются и за это я им благодарна.