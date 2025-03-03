Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"
Киев • УНН
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя перепалка между Трампом и Зеленским была спровоцированной эскалацией со стороны США. Мерц заявил, что инцидент в Овальном кабинете не был спонтанным.
Вероятный будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц расценивает перепалку между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским как преднамеренную эскалацию со стороны США, сообщает tagesschau, пишет УНН.
Детали
Кандидат на пост канцлера от Союза заявил, что наблюдал эту сцену несколько раз после консультаций с комитетами ХДС в Берлине.
"По моему мнению, это была не спонтанная реакция на вмешательство Зеленского, а, очевидно, спровоцированная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - сказал Мерц.
Дополнение
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. Во время нее Зеленский, в частности, сказал, что не примет прекращение огня без гарантий безопасности. Впоследствии Зеленский покинул Белый дом раньше, чем было запланировано.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова возобновить сотрудничество с украинскими чиновниками, "когда они будут готовы к миру".
Зеленский заявил в воскресенье, что партнерские отношения между Киевом и Вашингтоном остаются прочными.