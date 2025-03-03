Мерц вважає, що перепалка між Трампом і Зеленським була "спровокованою ескалацією"
Київ • УНН
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що нещодавня перепалка між Трампом і Зеленським була спровокованою ескалацією з боку США. Мерц заявив, що інцидент в Овальному кабінеті не був спонтанним.
Імовірний майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц розцінює суперечку між президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським як навмисну ескалацію з боку США, повідомляє tagesschau, пише УНН.
Деталі
Кандидат на посаду канцлера від Союзу заявив, що спостерігав цю сцену кілька разів після консультацій із комітетами ХДС у Берліні.
"На мою думку, це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а, очевидно, спровокована ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", - сказав Мерц.
Доповнення
Між Президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі в Білому домі в Овальному кабінеті. Під час неї Зеленський, зокрема, сказав, що не прийме припинення вогню без гарантій безпеки. Згодом Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж було заплановано.
Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, та додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова відновити співпрацю з українськими чиновниками, "коли вони будуть готові до миру".
Зеленський заявив у неділю, що партнерські відносини між Києвом і Вашингтоном залишаються міцними.