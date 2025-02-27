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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мерц неожиданно встретился с Макроном в Париже: должны были обсуждать позицию США по войне в Украине

Мерц неожиданно встретился с Макроном в Париже: должны были обсуждать позицию США по войне в Украине

Киев  •  УНН

 • 11362 просмотра

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Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц совершил свой первый зарубежный визит в Париж для встречи с Макроном. Консервативный блок получил 208 мест в Бундестаге, но этого недостаточно для формирования правительства.

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно посетил Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду, пишет УНН со ссылкой на DW и Instagram-страницу Мерца.

Детали

Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как его консервативный блок ХДС/ХСС стал крупнейшей партией по количеству избирательных мест после выборов в Германии.

Ожидалось, что во время поездки будут обсуждаться последние изменения в политике США относительно войны в Украине, а также вопросы европейской безопасности.

Мерц опубликовал фотографию себя и Макрона в социальных сетях поздно вечером в среду, поблагодарив президента Франции за его "дружбу" и "доверие к немецко-французским отношениям".

"Вместе наши страны могут достичь больших успехов для Европы", - написал Мерц в Instagram.

Между тем не ожидается, что Мерц будет сопровождать Шольца на саммит ЕС, который должен состояться в Брюсселе в следующем месяце.

Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт заявил в среду, что кандидату в канцлеры от ХДС/ХСС не требуется ни "стажировка в правительстве", ни "стажировка" перед вступлением в должность.

Представитель правительства сказал, что Шольц не возьмет Мерца на встречу 6 марта, на которой ожидается, что лидеры ЕС обсудят недавнее изменение позиции Вашингтона по Украине.

Были предположения, что Мерц присоединится к Шольцу на саммите, так же как Шольц сопровождал Ангелу Меркель на встрече G20 в Риме в конце 2021 года, вскоре после победы на выборах в Германии.

Однако Гебештрайт отверг это сравнение, заявив, что Шольц выполнял свои прежние обязанности министра финансов Меркель.

Дополнение

Поездка Мерца в Париж была первой за пределы Германии после того, как его правоцентристский альянс, состоящий из Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) земли Бавария, выиграл выборы в воскресенье, набрав 28,5% голосов, таким образом получив 208 мест в немецком Бундестаге.

С 630 местами в Бундестаге, консервативная группа не достигла количества, необходимого для формирования правительства. Следующей по величине партией является AfD, которая получила 152 места после голосования в воскресенье, но поскольку блок ХДС/ХСС Мерца исключает сотрудничество с ультраправой партией, консерваторы, вероятно, будут рассматривать возможность формирования коалиции с Социал-демократами (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, уходящего в отставку, пишет издание.

Левоцентристская СДПГ, старейшая партия Германии, зафиксировала худший результат на федеральных выборах за более чем столетие и наибольшую потерю голосов по сравнению с предыдущими выборами. Шольц объявил, что не будет работать в новом правительстве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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