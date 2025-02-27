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Мерц несподівано зустрівся з Макроном у Парижі: мали обговорювати позицію США щодо війни в Україні

Мерц несподівано зустрівся з Макроном у Парижі: мали обговорювати позицію США щодо війни в Україні

Київ  •  УНН

 • 24247 перегляди

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Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц здійснив свій перший закордонний візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Консервативний блок отримав 208 місць у Бундестазі, але цього недостатньо для формування уряду.

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц несподівано відвідав Париж, щоб зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном у середу, пише УНН з посиланням на DW та Instagram-сторінку Мерца.

Деталі

Цей візит відбувся лише через кілька днів після того, як його консервативний блок ХДС/ХСС став найбільшою партією за кількістю виборчих місць після виборів у Німеччині.

Очікувалося, що під час поїздки обговорюватимуться останні зміни в політиці США щодо війни в Україні, а також питання європейської безпеки.

Мерц опублікував фотографію себе та Макрона в соціальних мережах пізно ввечері в середу, подякувавши президенту Франції за його "дружбу" і "довіру до німецько-французьких відносин".

"Разом наші країни можуть досягти великих успіхів для Європи", - написав Мерц в Instagram.

Тим часом не очікується, що Мерц супроводжуватиме Шольца на саміт ЄС, який має відбутися в Брюсселі наступного місяця.

Прессекретар Шольца Штеффен Гебештрайт заявив у середу, що кандидату в канцлери від ХДС/ХСС не потрібно ні "стажування в уряді", ні "стажування" перед вступом на посаду.

Речник уряду сказав, що Шольц не візьме Мерца на зустріч 6 березня, на якій очікується, що лідери ЄС обговорять нещодавню зміну позиції Вашингтона щодо України.

Були припущення, що Мерц приєднається до Шольца на саміті, так само як Шольц супроводжував Ангелу Меркель на зустрічі G20 у Римі наприкінці 2021 року, невдовзі після перемоги на виборах у Німеччині.

Однак Гебештрайт відкинув це порівняння, заявивши, що Шольц виконував свої колишні обов’язки міністра фінансів Меркель.

Доповнення

Поїздка Мерца до Парижа була першою за межі Німеччини після того, як його правоцентристський альянс, що складається з Християнських демократів (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) землі Баварія, виграв вибори в неділю, набравши 28,5% голосів, таким чином отримавши 208 місць у німецькому Бундестазі.

З 630 місцями у Бундестазі, консервативна група не досягла кількості, необхідної для формування уряду. Наступною за величиною партією є AfD, яка отримала 152 місця після голосування в неділю, але оскільки блок ХДС/ХСС Мерца виключає співпрацю з ультраправою партією, консерватори, ймовірно, розглядатимуть можливість формування коаліції з Соціал-демократами (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, що йде у відставку, пише видання.

Лівоцентристська СДПН, найстаріша партія Німеччини, зафіксувала найгірший результат на федеральних виборах за понад століття та найбільшу втрату голосів порівняно з попередніми виборами. Шольц оголосив, що не працюватиме в новому уряді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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